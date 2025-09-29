Инфлацията в Испания – най-висока от 15 месеца насам

Инфлацията в Испания, измерена чрез индекса на потребителските цени, достигна най-високото си ниво от повече от година – аргумент в подкрепа на евентуалното решение на Европейската централна банка да остави непроменени лихвените проценти на еврозоната през следващия месец. Потребителските цени са се повишили през септември с 2.9% спрямо същия месец на 2024-а след 2.7% августовски ръст и в съответствие с очакванията на икономистите, показват публикуваните на 29 септември данни на Националния статистически институт на страната INE. Годишният ръст на общия хармонизиран индекс на потребителските цени е оценен на 3%, а на базовата му съставка (от която са изключени храните и енергията) – на 2.3% – противно на прогнозите за ускоряване на повишението й.

Тъй като анализаторите прогнозират охлаждане на инфлацията до края на годината, тези стойности не би трябвало да тревожат ЕЦБ. Числата са отражение на по-скромния спад на разходите за горива и електроенергия, отколкото през септември 2024 година. Испания е горда и със солидния си растеж (в размер на 0.8% през второто тримесечие), който я нарежда на първо място по сила сред големите икономики в еврозоната.

Инфлационните показатели на Мадрид са първите за този месец от най-големите държави в региона. Италия, Франция и Германия ще публикуват данни във вторник, а еврозоната като цяло – на 1 октомври.

Икономистите предвиждат инфлацията в блока на еврото да се ускори до 2.3% на годишна база, но паричните стратези са оптимисти, че ценовите увеличения ще останат в рамките на целевите 2% в обозримо бъдеще. Повечето не виждат нужда от допълнително намаляване на разходите по заемите след осъществените осем намаления в рамките на една година.

„Трябва да бъдем много гъвкави и готови да се движим във всяка посока по отношение на паричната политика“, коментира ръководителят на испанската централна банка Хосе Луис Ескрива. Той допълни, че процесът на укротяване на инфлацията е бил успешен след сложната ситуация преди две или три години и че „сегашните лихвени проценти от 2% (по депозитите) изглеждат разумни.“

„Банко де Еспаньа“ очаква инфлация от 2.5% през тази година след 2.9% през миналата. Прогнозите за 2026-а са, че тя няма да може да падне до гонените от ЕЦБ 1.7 процента.

Испания засенчва другите големи икономики в Европа от 2021 г. насам, защото туризмът, ниските цени на енергията и разходите на домакинствата подхранват растежа. Предвижданията са БВП на страната да се увеличи с 2.6% през тази година – над два пъти повече от прогнозирания 1.2-процентен растеж на еврозоната. Резултатът е налице въпреки политическата нестабилност, която силно ограничава способността на правителството да прокара важно законодателство през разединен парламент. Кабинетът на премиера Педро Санчес все още не е приел бюджет за 2025-а.