СГС гледа делото срещу Петьо Еврото

Днес Софийски градски съд заседава по делото срещу бившия шеф на столичното следствие Петьо Петров-Еврото. Процесът срещу Еврото е задочен, тъй като той от 2 години е в неизвестност.

Както е известно, Петров е подсъдим за документна измама в особено големи размери, за която той може да получи от 10 до 20 години затвор. Еврото с измама е присвоил огромни суми пари, злато и скъпи монети от бизнесмените Илия и Явор Златанови.

Петьо Петров е в неизвестност, макар че бизнесменът Илия Златанов съобщи в съда къде се намира в момента и дори каза точния адрес на Петров в Солун. Издирването му- ако въобще има такова – все още продължава без успех.