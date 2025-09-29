Златото надскочи 3800 долара за тройунция, среброто е над 47 долара за тройунция

Златото поскъпна при откриването на борсовата търговия на 29 септември след като приключи шестата си поредна седмица на печалба. Основната причина – търговците претеглят възможността за потенциално спиране на работата на правителството на Съединените щати, което би могло да забави публикуването на ключови данни за заетостта през тази седмица и потенциално да внесе неяснота в курса на паричната политика на Федералния резерв.

Жълтият метал се търгуваше близо до 3773 долара за тройунция при отварянето на пазарите в понеделник – грубо 20 долара под рекордно високата котировка, достигната на 23 септември. Цената му се повиши с 2% през миналата седмица в резултат на интензивния приток на средства към търгуваните на борсата фондове (ETFs), обезпечени със злато, както и заради засиленото геополитическо напрежение, включително между Русия и Европа, насърчили търсенето на убежища.

Инвеститорите ще следят планираната среща между висши лидери на Конгреса на Съединените щати и президента Доналд Тръмп на 29 септември – ден преди да изтиче срока на федералното финансиране, ако не се постигне споразумение по краткосрочен законопроект за разходите. Спирането на дейността на чиновниците би застрашило публикуването на ключови данни, включително доклада за откритите нови работни места по трудов договор (без селското стопанство), който, според икономистите, ще покаже слаб растеж на заетостта през септември.

В 8.30 ч. българско време на 29 септември златото за незабавна доставка (спот) се предлагаше за 3805.56 щ. долара за тройунция, а златните фючърсни контракти за доставка през декември се търгуваха за 3833.30 долара за тройунция на борсата COMEX в Ню Йорк.

По-слабите данни за заетостта биха подкрепили аргументите за понижение на лихвите от паричните стратези на Федералния резерв на следващото съвещание на банковия паричен комитет през октомври – сценарий, който би направил златото, което не носи лихвен доход, по-привлекателно. Въпреки това, съществува висока степен на несигурност на перспективите за цикъла на лихвени редукции на американските централни банкери, които изразяват различни мнения за паричната политика, докато някои икономически данни са по-силни от очакванията.

Търговците продължават също да преценяват заплахите за независимостта на Федералния резерв след като адвокатите на члена на борда Лиса Кук призоваха на 25 септември Върховния съд да ѝ позволи да остане на поста си, докато се бори с маневрите на Тръмп да я уволни.

Златото не изглежда надценено спрямо долара и държавните облигации, които „би трябвало да съдържат и определена надбавка, свързана с Федералния резерв, предвид естеството на риска“ от потенциалната загуба на независимостта му, посочиха в анализ за клиентите си на 28 септември стратези на „Барклис“. И допълниха, че „това го прави (метала) изненадващо добра опция за хеджиране на стойността“.

Златото е добавило 44% към пазарната си оценка от началото на годината, следвайки последователните пикове в търсенето от централните банки и възобновения низходящ лихвен цикъл на американските централни банкери. Златните котировки са напът да отчетат трето поредно тримесечно увеличение, а анализаторите на ред финансови гиганти, между които „Голдман Сакс груп“ и „Дойче банк“, заявиха, че очакват възхода да продължи.

Междувременно, среброто продължава ударно нагоре след като през миналата седмица надхвърли 45 щ. долара за тройунция за първи път от 14 години насам. Инвеститорите натрупаха средства в обезпечените със скъпоценната суровина ETFs, намалявайки запасите от свободно достъпен метал в Лондон и причинявайки трайно напрежение на пазара. Лизинговите лихви – показател за цената на заемане на сребро, обикновено за кратък период от време, скочиха над 5% при близки до нулата нормални нива.

Сребърните котировки се повишиха до 47.14 щ. долара за тройунция в 9.36 ч. българско време на 29 септември. Платината и паладият също постигнаха ръст.