Очаква се развръзка за ремонта на парното в „Дружба 2“

Днес в столичния квартал „Дружба 2“ трябва да бъде обявен графикът за поетапното спиране на топлоподаването през следващите дни. От 2 октомври „Топлофикация София“ започва 90-дневен ремонт на мрежата, който предизвика недоволство в квартала и политически скандал в Столична община.

Първоначално общинското дружество съобщи, че топлата вода в „Дружба 2“ ще бъде спряна до Нова година. Това предизвика масови протести и недоволство, след което срокът беше намален на 2-3 дни, а после увеличен на 8 дни. Затова днешното обявление се очаква с голям интерес.

Протестите разкриха скандални факти за дейността на „Топлофикация София“, която е сред най-критикуваните дружества на общината. Вчера енергийният министър Жечо Станков заяви, че дружеството не е ремонтирало нито един линеен метър от мрежата, въпреки предписанията на министерството.

Жителите на „Дружба 2“ не вярват на уверенията на „Топлофикация София“, че по време на неотложния ремонт през есенно-зимния сезон топлоподаването ще бъде прекъсвано за максимум 15 дни на всеки абонат.