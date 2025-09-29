РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Очаква се развръзка за ремонта на парното в „Дружба 2“

Очаква се развръзка за ремонта на парното в "Дружба 2"

Днес в столичния квартал „Дружба 2“ трябва да бъде обявен графикът за поетапното спиране на топлоподаването през следващите дни. От 2 октомври „Топлофикация София“ започва 90-дневен ремонт на мрежата, който предизвика недоволство в квартала и политически скандал в Столична община.

Първоначално общинското дружество съобщи, че топлата вода в „Дружба 2“ ще бъде спряна до Нова година. Това предизвика масови протести и недоволство, след което срокът беше намален на 2-3 дни, а после увеличен на 8 дни. Затова днешното обявление се очаква с голям интерес.

Протестите разкриха скандални факти за дейността на „Топлофикация София“, която е сред най-критикуваните дружества на общината. Вчера енергийният министър Жечо Станков заяви, че дружеството не е ремонтирало нито един линеен метър от мрежата, въпреки предписанията на министерството.

Жителите на „Дружба 2“ не вярват на уверенията на „Топлофикация София“, че по време на неотложния ремонт през есенно-зимния сезон топлоподаването ще бъде прекъсвано за максимум 15 дни на всеки абонат.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли, че България ще стане част от "европейската стена" срещу дронове?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени