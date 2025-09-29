Фараж върви уверено към премиерския пост в Лондон

Партията на активиста за излизане на Великобритания от Европейския съюз Найджъл Фараж „Реформирай Обединеното кралство“ все повече набира сила, докато управляващата Лейбъристка партия и консерваторите отбелязват силен спад. Ако тази тенденция продължи, нищо чудно двупартийният модел да бъде разбит.

Британската политика се насочва все повече надясно и вече дори анализатори в Лондон коментират, че премиерът Киър Стармър може да не успее да изпълни мандата си. Следващите парламентарни избори трябва да се проведат през 2029 г., но дотогава могат да се случат много неща.

През уикенда Стармър призова своята Лейбъристка партия да спре да се занимава със самоанализ и да се обедини срещу „Реформирай Обединеното кралство“. Той обвини възходящата популистка партия, че планира „расистка политика“ на масови депортации, ако спечели властта.

Според социологическата агенция Ipsos само 13% от избирателите са доволни от Стармър, а 79% не одобряват управлението му. Това е най-лошият резултат за премиер, откакто агенцията събира данни през 1977 година.

За сметка на това формацията на Фараж, която бе създадена през 2018 г., вече има 239 000 членове, като част от тях са отцепници от Консервативната партия. Според анкетата на YouGov, ако изборите се проведат днес, ще се стигне до висящ парламент, като „Реформирай Обединеното кралство“ ще спечели 311 от 650 места, с 15 по-малко от необходимото му мнозинство от 326 депутати.

Консерваторите пък могат да вземат само 45 места и това ще постави пред дилема лидера им Кеми Бейденок дали да не влезе в коалиция с Фараж за създаване на правителство.

Стармър призова лейбъристите да се обединят срещу „расизма“ на Фараж, защото „това е въпрос на оцеляване“.

От партията на крайнодесния лидер отговориха: „Ако откажете да плащате стотици милиарди паунда, за да могат чужденците да живеят вечно на държавна издръжка, ще ви нарекат расисти!“

Фараж става все по-активен и използва всички болни за британците теми, за да печели точки. Водещата му тема е миграцията и обещава да спаси британците от това „зло“, което изяжда парите им.

Чест обект на прицел през годините бяха българите и румънците, които обвиняваше в източване на британската социална система и лентяйство.

Миналата седмица крайнодесният политик, който твърди, че не е такъв, предизвика остри реакции с твърдението си, че има случаи на изяждане на лебеди и шарани от кралските паркове от мигранти, които са дошли от Източна Европа. Според него в някои страни от източния блок се смята за нормално да се ядат лебеди и животни от парковете.

Британската благотворителна организация „Кралски паркове“ веднага отрече твърдението на Фараж и разпространи официално становище: „Нямаме никакви сигнали за инциденти, при които хора да убиват или ядат лебеди в осемте кралски парка в Лондон. Нашите служители, отговарящи за дивата природа, работят в тясно сътрудничество с „Убежище за лебеди“, за да гарантират доброто състояние на птиците в парковете“.

В българския филм „Мисия Лондон“ от 2010 г., направен по едноименния роман на Алек Попов, имаше сцени как българи, работещи в Лондон, включително в българското посолство, хващат патици от кралски парк, за да не дават пари за месо. Тогава се появиха публикации в нашите медии, че наистина е имало такива случаи. Също така писаха, че служители в наше посолство в страна от ЕС са трупали бяла техника втора употреба, за да я продават у нас. Така че за някои думите на Фараж едва ли са прозвучаха чак толкова абсурдно.

По официални данни в Обединеното кралство живеят над 12 млн. легални и нелегални мигранти, огромната част от които работят и то работа, с която малцина британци биха се захванали. Фараж обаче предлага нелегалните – до 1.5 млн. души, да бъдат екстрадирани незабавно. Това, според него, може да се случи с по пет полета на ден и отваряне на огромни центрове за подлежащи на депортиране чужденци.

Експерти изтъкват, че това е възможно, но за целта Великобритания ще трябва да се оттегли от Европейската конвенция за правата на човека и Конвенцията на ООН за бежанците, а и.процедурата ще отнеме години. Фараж е наясно и въпреки това твърди, че резултати ще има веднага. Той е убеден също така, че причината за войната в Украйна е разширяването на НАТО и Европейския съюз в Източна Европа. Според него Западът е провокирал Путин, присъединявайки много източноевропейски държави към Алианса.

По-рано пък популистът заяви, че Украйна трябва да се съгласи на мирно споразумение с Русия или рискува всеки млад украинец да бъде убит.

Изглежда няма особено значение дали думите на Фараж отговарят на реалността или не, защото все повече британци го подкрепят. Те обаче ще останат доста разочаровани, ако скоро дойде на власт и не изпълни обещанията си. Популистите лесно обещават, докато са в опозиция, но когато преминат от другата страна, често се провалят.