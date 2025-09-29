Пазарната оценка на златните резерви на САЩ надхвърли 1 трлн. щ. долара

Пазарната оценка на златните резерви на Съединените щати надхвърли 1 трлн. щ. долара на 29 септември след като цената на скъпоценния метал надхвърли 3824.50 щ. долара за тройунция в поредния кръг от тазгодишния си възход, повишил златните котировки с 45 процента. Тази оценка е над 90 пъти по-висока от официално фиксираната стойност на американските златни запаси (най-големите на глобуса) от малко над 11 млрд. долара, базирана на 42.22 щ. долара за тройунция, одобрена от Конгреса през 1973 година.

Златните кюлчета чупят успешно рекорди през тази година, защото инвеститорите търсят сигурност в турбулентните условия на търговски войни, геополитическо напрежение и нарастващи тревоги за потенциална криза във финансирането на американската администрация. Златният възход е подгряван и от парите, налети в търгуваните на борсата фондове, инвестиращи в злато и подновения от Федералния резерв низходящ лихвен цикъл.

Преди месеци, непредпазлив коментар на американския министър на финансите Скот Бесънт предизвика спекулации, че златните резерви на правителството ще бъдат оценени по пазарната им стойност, освобождавайки неочакван приток от стотици милиарди долари. По-късно Бесънт отхвърли предложението, а агенция „Блумбърг“ съобщи, че идеята не се разглежда сериозно.

За разлика от повечето страни, златото на Съединените щати се държи директно от правителството, а не от централната банка. Вместо това, Федералният резерв притежава златни сертификати, съответстващи на стойността на активите на Министерството на финансите, и в замяна кредитира правителството с долари. Това означава, че актуализирането на стойността на резервите в съответствие с днешните цени би освободило приблизително 990 милиарда долара в хазната на Министерството на финансите.

Макар че това изглежда изкушаващо при ограниченията на правителството за таван на дълга, то би имало дългосрочни последици за финансовата система, повишавайки ликвидността и удължавайки времето за разхлабване на баланса на Федералния резерв.

Съединените щати притежават най-големите златни запаси в света

Държава Златни резерви (в тонове) Съединени щати 8132 тона Германия 3400 тона Италия 2500 тона Франция 2400 тона Русия 2300 тона Китай 2300 тона Швейцария 1000 тона Индия 880 тона Япония 846 тона Турция 637.1 тона Източници: МВФ, Съответните централни банки, Световният съвет за злато

Забележка: Обявените златни наличности на водещите 10 държави са към юни-юли 2025-а

Американците обаче няма да са първите, предприели подобна стъпка. Германия, Италия и Южна Африка взеха решение да преоценят резервите си през последните десетилетия, както се отбелязва в августовска бележка на икономист от Федералния резерв.

Малко над половината от златните запаси на Съединените щати се съхраняват в дълбоко хранилище до базата на американската армия във Форт Нокс, щата Кентъки, където скъпоценната суровина е била прехвърляна от Ню Йорк и Филаделфия през 30-те години на миналия век, отчасти за да стане по-малко уязвимо на чуждестранни военни атаки през Атлантика. Останалата част е разпределена между хранилища в Уест Пойнт, Денвър и хранилище на 24 метра под сградата на Федералния резерв в Долен Манхатън.

Златната наличност на Америка е около 261.5 милиона тройунции, по данни на Министерството на финансите.

През февруари се разпространиха конспиративни теории, насърчени от коментарите на президента Доналд Тръмп и милиардера Илон Мъск, че златото, съхранявано във Форт Нокс, може всъщност да не е там.

„Ще отидем във Форт Нокс – легендарния Форт Нокс – за да се уверим, че златото е там“, каза Тръмп по онова време. „Ако златото не е там, ще бъдем много разстроени“, добави той.

В 17.14 ч. българско време на 29 септември пазарната оценка на американските златни резерви беше 1,000,530,380,000 щ. долара на база на котировката от 3826.12 долара за тройунция.