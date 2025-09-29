Британските мотоциклети Norton получават нов живот от индийската TVS Motor

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Легендарната марка мотоциклети Norton Motorcycles повече от век е символ на британско инженерно майсторство. Карани са от състезатели, филмови звезди и дори армии. Марката изпадна в несъстоятелност преди пет години заради скандали с бившия ѝ собственик, но днес индийската TVS Motor я възражда.

Индийската компания вече е инвестирала 200 млн. паунда, изградила е нова база в Солихъл и планира през ноември да представи четири нови модела супербайкове. Целта е Norton отново да заеме мястото си сред най-емблематичните мотоциклетни марки, като се залага както на европейските и американските пазари, така и на растящото търсене в Индия.

До 2028 г. TVS очаква да продава около 20 000 мотоциклета Norton годишно и да реализира приходи за над 150 млн. паунда.

