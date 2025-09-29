РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Учен от БАН – озадачен от Борда по водите, дублиращ Висшия консултативен съвет по водите

БАН

Проф. Емил Гачев – изследовател в департамента „География“ към Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН, обяви в ефира на БНР, че е озадачен от създаването на Националния борд по водите. Той обясни, че преди няколко години е бил създаден и реално функционира Висш консултативен съвет по водите.

„Озадачава ме създаването на втора структура, дублираща първата, признание за какво е това – дали, че първата не работи? Ако първата не работи, защо правим подобна и очакваме тя да работи?“, попита проф. Гачев.

Той добави и че в Националния борд по водите се включват министри и депутати – т.е. политически ангажирани хора, но не и експерти, като например хидротехници, ВиК инженери и други, които реално могат да решат проблемите.

На следващо място проф. Гачев обърна внимание, че прави впечатление, че държавата, която инвестира пари в наука, накрая де факто не иска да ползва нейните резултати и труда на онези експерти, които имат какво да кажат.

Проф. Гачев поясни, че приблизително 50% от питейната вода у нас изтича и се губи по водопреносната мрежа заради това, че инфраструктурата ни е остаряла и с годините не е поддържана. Добави и че е факт, че на някои места загубите стигат до 80 процента. По думите му това означава, че от наличен 1 литър вода до потребителите достигат едва 200 милилитра. В същото време уточни, че цитираните данни за загубите са по официалните, с които се разполага, като в тях са включени и тези за злоупотребите, но за тях не е ясно какво е конкретното им числово изражение.

Изследователят призна, че и в ЕС също има загуба на вода по мрежата, но там става въпрос за 23 процента.

Освен това ние имаме проблем с това колко вода се взема от водохранилищата и водохващанията, голяма част от тези вземания са безотчетни и затова дори да отчитаме консумацията на потребителя, това не е реална отчетност„, добави ученият от Българската академия на науките.

Той коментира и че в природата има естествена цикличност, свързана с валежите, които са основният климатичен елемент, важен в случая, които отговарят за формирането на водния запас. Той бе категоричен, че тази особеност също трябва да се отчете, когато става въпрос за намиране на решението на проблема с водната криза.

