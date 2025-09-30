РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Според Фискалния съвет 3% бюджетен дефицит е рискова политика

Според Фискалния съвет 3% бюджетен дефицит е рискова политика

Фискалният съвет, оглавяван от Симеон Дянков, се обяви против поддържането на политика с 3-процентен бюджетен дефицит. На изслушване в Подкомисията за контрол на публичните средства в Народното събрание Дянков предупреди, че при предварително залагане на толкова висок дефицит всяка икономическа изненада – като забавянето в Европа или външни търговски сътресения, може да доведе до сериозни проблеми за бюджета.

Съветът прогнозира, че тази година е реалистично бюджетът да приключи с дефицит около 2,9% от БВП, като при начисляване на военните разходи може да има леко завишение. Подобно на препоръките на Международния валутен фонд, органът настоя за по-бавен ръст на заплатите в публичния сектор и подчерта необходимостта от сериозна реформа в пенсионния модел, но не и в данъчната система, която определиха като една от най-модерните в Европа.

Очакванията са в частния сектор ръстът на заплатите да се забави до около 5%, а безработицата леко да се повиши.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли, че България ще стане част от "европейската стена" срещу дронове?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени