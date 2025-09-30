Според Фискалния съвет 3% бюджетен дефицит е рискова политика

Фискалният съвет, оглавяван от Симеон Дянков, се обяви против поддържането на политика с 3-процентен бюджетен дефицит. На изслушване в Подкомисията за контрол на публичните средства в Народното събрание Дянков предупреди, че при предварително залагане на толкова висок дефицит всяка икономическа изненада – като забавянето в Европа или външни търговски сътресения, може да доведе до сериозни проблеми за бюджета.

Съветът прогнозира, че тази година е реалистично бюджетът да приключи с дефицит около 2,9% от БВП, като при начисляване на военните разходи може да има леко завишение. Подобно на препоръките на Международния валутен фонд, органът настоя за по-бавен ръст на заплатите в публичния сектор и подчерта необходимостта от сериозна реформа в пенсионния модел, но не и в данъчната система, която определиха като една от най-модерните в Европа.

Очакванията са в частния сектор ръстът на заплатите да се забави до около 5%, а безработицата леко да се повиши.