1000 лева помощ носят 1300 лева допълнителни инвестиции – ефектът от европейските програми

Българската икономика страда от трайна инвестиционна стагнация – делът на инвестициите в основен капитал е значително по-нисък спрямо страни като Румъния и Хърватия. Това задържа технологичното обновяване и крие риск за дългосрочния растеж. Най-засегнати са малките и средни предприятия, които трудно намират финансиране.

На този фон Съветът за икономически анализи изследва ефектите от европейските субсидии по програмата „Иновации и конкурентоспособност“ (2014–2020) с общ бюджет от 3,3 млрд. лева. Данните показват, че индустриалните субсидии имат най-силен и траен ефект – всеки 1000 лева. помощ водят до 1300 лева допълнителни инвестиции. Това се отразява положително на продажбите, производителността, заетостта и заплатите, като при фирми с висок потенциал ефектът надхвърля две към едно. Субсидиите за иновации също са полезни, но по-слаби и ограничени основно до внедряване на вече съществуващи технологии.

Авторите на анализа препоръчват акцент върху премахване на финансовите бариери пред бизнеса – чрез структурни реформи във финансовата система и по-добро насочване на субсидиите към компании с висок потенциал за растеж. Така може да се ускори икономическото развитие и сближаването на България със средноевропейския стандарт на живот.

