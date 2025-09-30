РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Астро: 5 невероятни подаръка за зодия Везни

Ето, че настъпи сезонът на въздушната зодия, а с него сме ви приготвили пет невероятни идеи за подаръци за представителите на зодия Везни (не само в Слънце, но също така и в Луна и с асцендент). Ето кои са те:

1. Козметика

1. kozmetika

Везните, бидейки под опеката на планетата Венера, както неотдавна писахме, силно се интересуват от козметиката. Не само продуктите, които почистват, стягат и подмладяват кожата и косата им, но и тези, които им помагат с идеалното гримиране: червило, спирала, сенки за очи, руж и така нататък. Ето защо, ако им подарите някой козметичен продукт, със сигурност няма да останат разочаровани. А ако им вземете ваучер за някоя дрогерия или бутик, шансовете, за да вземат това, което наистина искат, се увеличават неимоверно.

2. Парфюми

2. parfyumi

Друг вариант е подаряването на някои чудесен и изискан парфюм, защото почти няма Везни, които да пропуснат възможността да се напръскат, за да миришат хубаво през целия ден. Разбира се, не е нужно избраният от вас аромат да е много скъп или на известна марка. Най-важното е той да бъде по вкуса на тези, които са родени под зодиакалния знак на Везните. А ако наистина не сте сигурни или не знаете как да разберете, без да развалите изненадата, просто им подарете ваучер за някоя парфюмерия. Важно е да се спомене, че през последните десетилетия доста нашумяха и тези парфюмерии, където човек сам може да си избере любимите аромати и да си създаде собствено благоухание в шишенце.  

3. Бижута и дрехи

3. bizhuta i drehi

А говорейки за козметика, няма как да не споменем и дрехите, бижутата и аксесоарите. Едва ли има човек с Везни в Слънце, Луна или асцендент, който не би се зарадвал на такива приказни подаръци. Разбира се – възможностите са безбройни, а ще бъде още по-добре, ако познавате вкуса и размерите на въпросния рожденик, за да се избегнат разочарования. Точка 3 също така може да бъде и допълнение към първите 2 точки.

4. СПА или козметични процедури

4. spa ili kozmetichni proczeduri

Но, ако не става дума за материални подаръци, можете да подарите на любимия за вас човек незабравимо преживяване в някой прекрасен и шикозен СПА център. Везните не само обичат да полагат допълнителни грижи за тяхната външност, но също така и някой да ги поглези. Допълнително можете да им изберте и някоя процедура, свързана с масажиране, грижи за лицето или тялото. Представителите на въздушната зодия не само ще оценят жеста ви, но и една козметична, релаксираща и разкрасителна процедура определено ще бъде идеалният завършек за празничния им ден.  

5. Романтични филми или книги

5. romantichni filmi ili knigi

Бидейки под прякото влияние на планетата на любовта, на Везните им се носи славата и на най-безпомощните романтици в зодиака. Ето защо, ако им подарите някоя прекрасна любовна история, поднесена под формата на диск или книга, ще ги зарадвате изключително много. Разбира се, изборът нито е малък, нито е лесен, но американската писателка Нора Робъртс отдавна се е доказала като експерт на романтичните разкази. Впрочем, ще спечелите още повече точки, ако уцелите любимия филм или роман на вашия любим човек.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли, че България ще стане част от "европейската стена" срещу дронове?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени