Предстоят 4 дни със събития за индустрията на бъдещето и дрон индустрията

Дроновете, безпилотните технологии, индустрията, AI и роботите са в основата на много бизнеси. От 30 септември до 3 октомври в София ще има поредица от специализирани събития, на които ще бъдат показани иновации и визии за бъдещето, а предприемачите ще могат да намерят съмишленици за своите поректи. Това ще се случи в рамките на съпътстващата програма на MachTech&InnoTech Expo и INTER DRONE EXPO. Международните изложения отварят врати в „Интер Експо Център“ за индустриалния сектор, дроновете и безпилотните технологии, съобщават организаторите.

В международният формат се включват участници от България, Румъния, Гърция, Австрия, Турция, Полша, Украйна, Китай, Словения, Израел, Унгария, Германия, Япония, Норвегия, представящи над 500 бранда.

Industrial Tech Forum и Drone Expo Summit

С Industrial Tech Forum 2025 и Drone Expo Summit стартира съпътстващата програма на 30 септември, в Семинарната зона на Зала 5. За първи път двете визионерски събития се обединяват – под мотото „Полет към индустрията на бъдещето“. Организатори са TLL Media, United Drone Community Association и Интер Експо Център.

Предвидени са четири модула. Роботизирана система за хора с парализа и „Инженерно презареждане“ са първите теми. AI, дронове и отбрана са „под прицел“ в дискусионен модул на Drone Expo Summit, последван от темата за поддръжката и оптимизиране на разходите. Роботите са „главен герой“ в Модул 2, с акценти роботизирани системи, 3D реконструкция, робот-куче, VR. Дроновете и автономността в индустрията на бъдещето са акцент на Модул 3. Вдъхновителите на Drone Expo Summit ни потапят в симулациите с дронове.

Батерии от биоотпадъци? Да, това е една от темите в Модул 4. А Националният отбор по роботика на България ще ни запознае с роботиката в България.

Безпилотната авиация

На 1 октомври започва Inter Drone Expo Expert Forum, реализиран от Асоциацията на българската авиационна индустрия (АБАИ). Индустриалните и цивилни приложения на дроновете са акцент на първата му част. Експертите ще се спрат на дроновете и приложенията им в селското стопанство и борбата с природните бедствия, AI, политиките и регулациите. Дроновете в отбраната, сигурността и науката е фокус на втората част от форума. Специализираните насоки и бъдещите тенденции дават финал на експертното събитие.

Десетки лекции и презентации

ще има на 2 и 3 октомври. В зала „Рила“ ще се проведе Втора годишна среща на индустрията, осъществен от TLL Media и Интер Експо Център. А конгресната зала Витоша приема дискусия за възраждане на честването на Деня на машиностроителя в България; инициатор е Българска браншова камара-машиностроене.

В Семинарната зона в Зала 5 на MachTech&InnoTech ще бъдат представят нов вид стругови машини, измервателни системи, мерки за безопасност, 3D и тестови решения, перспективите, които разкриват пред индустрията AI, Autodesk. Ще бъде представен и очакван case study от Норвегия.

Оптимизация, дронове за бизнеса и геодезията и още иновации

За тези, които искат да оптимизират разходите за производство и да увеличат производителността са първите две презентации на 3 октомври, петък, в Семинарната зона в Зала 5. Почистването е акцент в следващите две презентации. След това последователно във фокуса ни ще бъдат професионалните дронове в геодезията, въздушното наблюдение в полза на бизнеса, измерването на модели и представяне на иновации.

Предвидена е и съпътстваща програма на MachTech&InnoTech и INTER DRONE EXPO.