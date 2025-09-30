„Да, България“ настоява всички служители на ИААА да носят боди камери

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
„Да, България“ внесе законопроект за задължително използване на боди камери от служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Изисква се при осъществяване на контрол по Закона за автомобилните превози и по Закона за движението по пътищата боди камерите на служителите на ИААА да са включени.

От партията смятат, че случаят с камионите на Роби Уилямс едва ли е изолиран случай. Те припомнят, че преди години е бил хванат бивш шеф на ИААА със стотици хиляди в кеш в гардероба.

„Да, България“ настоява законопроектът да бъде разгледан максимално бързо, защото „усещането за корупция“ трябва да бъде пресичано категорично, докато се превърне в усещане за нормална европейска държава.

Вчера стана ясно, че двама служители от ИААА поискали подкуп от шофьори на камиони с оборудването за концерта на Роби Уилямс в София. Подкупи са взети от трима шофьори, един от 300 евро и два от по 200 лева. Двамата шофьори не са имали пари в брой и са ги пратили да теглят от банкомат. Комуникацията е осъществявана с Google Translate.

Двамата служители са работили в системата на агенцията от 2012 г., но срещу тях незабавно е образувано дисциплинарно производство и те вече са уволнени.

