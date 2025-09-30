Емил Георгиев: Политическите партии не са нищо повече от граждански сдружения (част 2)

Свободата е и в сигурността, че няма да те грабнат от къщи и да те затворят в килия с дървеници за 8 месеца, смята Емил Георгиев

Инициатива „Правосъдие за всеки“ винаги е била е за съвместни действия на демократичния сектор – даваме си сметка, че други организации преследват сходни цели с различни средства. Общите цели са ясни, въпросът е в конкретните посоки. Нужна е добронамереност у всички участници в процеса.

Политическата апатия, за съжаление, е най-висока сред младите хора.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ адв. Емил Георгиев от Инициатива „Правосъдие за всеки“.

Още от интервюто:

Какъв вид медиация може да изглади противоречията и да обедини демократичния сектор в България?

Има ли демократичната общност нужда от граждански лидер?

Узряло ли е българското общество за блоково политическо мислене?

Как да бъде излъчен проевропейският кандидат-президент?

Кой е как ще спечели спечели сърцата на младите хора?

Вижте първата част от интервюто с Емил Георгиев

Вижте други събеседници в СТУДИО БАНКЕРЪ