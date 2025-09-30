Емил Георгиев: Политическите партии не са нищо повече от граждански сдружения (част 2)

Свободата е и в сигурността, че няма да те грабнат от къщи и да те затворят в килия с дървеници за 8 месеца, смята Емил Георгиев
Инициатива „Правосъдие за всеки“ винаги е била е за съвместни действия на демократичния сектор – даваме си сметка, че други организации преследват сходни цели с различни средства. Общите цели са ясни, въпросът е в конкретните посоки. Нужна е добронамереност у всички участници в процеса.
Политическата апатия, за съжаление, е най-висока сред младите хора.
Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ адв. Емил Георгиев от Инициатива „Правосъдие за всеки“.
Още от интервюто:
Какъв вид медиация може да изглади противоречията и да обедини демократичния сектор в България?
Има ли демократичната общност нужда от граждански лидер?
Узряло ли е българското общество за блоково политическо мислене?
Как да бъде излъчен проевропейският кандидат-президент?
Кой е как ще спечели спечели сърцата на младите хора?
