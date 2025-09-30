Anthropic задава нов стандарт в AI иновациите с модела Claude Sonnet 4.5

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Американската компания за изкуствен интелект Anthropic представи новия си модел изкуствен интелект Claude Sonnet 4.5, който компанията определя като „най-добрия модел за програмиране в света“. Той е по-умен, генерира по-качествен код, следва инструкциите по-надеждно и се отличава в области като киберсигурност, финанси и изследвания.

Моделът може да работи автономно до 30 часа и е по-устойчив на атаки и рисково поведение. Claude Sonnet 4.5 ще бъде стандартен за потребителите, като Anthropic го препоръчва за почти всяко приложение.

С пускането му компанията, оценена на 183 млрд. долара, продължава ожесточената конкуренция с OpenAI, която по-рано тази година представи GPT-5. Очакват се още нови модели от Anthropic до края на годината.

