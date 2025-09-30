Центърът за защита правата в здравеопазването обяви конкурс за есе за студенти по медицина

Центърът за защита правата в здравеопазването организира конкурс за есе за студенти по медицина. Желаещите ще пишат по темата „Медицината и неписаните правила“. Председателят на организацията и бивш министър на здравеопазването – д-р Стойчо Кацаров обясни, че темата е подбрана така, че да е подходяща за всеки студент по медицина, независимо кой курс е.

В ефира на БНР д-р Кацаров обяви, че първа награда е годишна стипендия в размер на 500 лева месечно. Ще бъдат връчени и още 4 награди с еднократна сума от 1000 лева. Носителите ще станат известни на 3 ноември. Отличените есета ще бъдат публикувани.

Участниците следва да представят кратка автобиография, есе и удостоверение, че са записани за студенти в съответния медицински университет.

Д-р Кацаров коментира, че в здравеопазването ни има извънредна бумащина и ненужни, измислени регулации, които могат да отчаят човек и да му попречат да бъде лекар с главно „Л“. Според него проблемът е, че онези, които пишат правилата, не виждат този риск.



Като следващ недостатък на системата д-р Кацаров открои обстоятелството, че след като човек завърши медицина, попада в система, която не го зачита за нищо, докато не вземе специалност. Според него това разочарова новозавършилите, които започват да търсят реализация и развитие в друга страна – нещо, от което губи цялото общество.