Брутният външен дълг расте до 53.78 млрд. евро в края на юли

държавни облигации, БНБ сграда

Брутният външен дълг в края на юли възлиза на 53.78 млрд. евро (47.9% от БВП* ), което е с 9.3 млрд. евро повече в сравнение с края на същия месец на миналата година. Тогава показателят беше равен на 44.48 млрд. евро или 42.9% от БВП на страната. Това отбелязват от Българската народна банка.

В края на юли краткосрочните задължения са 8.77 млрд. евро (16.3% от брутния дълг, 7.8% от БВП) и се повишават с 468.8 млн. евро на годишна база. Тогава тези задължения са били в размер на 8.3 млрд. евро, представляващи 18.7% от дълга и 8% от БВП на страната. Дългосрочните задължения възлизат на 45.01 млрд. евро (83.7% от брутния дълг, 40.1% от БВП) в края на юли. Те нарастват с 8.83 млрд. евро спрямо юли 2024 година. Тогава сумата е била равна на 36.18 млрд. евро, и е формирала 81.3% от дълга и 34.9% от БВП на страната.

Към края на юли 36.21 млрд. евро (67.3%) от брутните външни задължения са с остатъчен матуритет над една година.

В евро са деноминирани 80% от брутните външни задължения при 79.1% година по-рано.

Еврогрупата ще обсъди окончателния курс лев-евро

Брутният външен дълг на сектор „Държавно управление“ в края на юли е 17.81 млрд. евро (15.9% от БВП). На годишна база той нараства със 7.69 млрд. евро (76.1%).  Тогава е бил 10.11 млрд. евро и 9.8% от БВП на страната. Той е с най-значителен дял в структурата на външния дълг – 33.1% към края на юли при 22.7% година по-рано.

Външните задължения на Централната банка са 1.89 млрд. евро (1.7% от БВП). Те намаляват със 144.4 млн. евро спрямо края на юли 2024 г., когато са били в размер на 2.03 млрд. евро и 2% от БВП на страната.

Външните задължения на сектор Други парично-финансови институции5 са 7711.4 млн. евро (6.9% от БВП). Те се повишават с 1246.4 млн. евро (19.3%) спрямо края на юли 2024 г. (6465 млн. евро, 6.2% от БВП).

Външните задължения на Други сектори (банки и фондове на паричния пазар) са общо 13.64 млрд. евро (12.1% от БВП). Те нарастват с 821 млн. евро спрямо същия месец на миналата година. Тогава са били 12.82 млрд. евро и са формирали 12.4% от БВП на страната.

Вътрешнофирменото кредитиране е в размер на 12.73 млрд. евро

(11.3% от БВП) в края на юли, което е с 314 млн. евро по-малко спрямо същия месец на миналата година. Тогава показателят е бил равен на 13.05 млрд. евро и 12.6% от БВП на страната.

*При БВП в размер на 112.28 млрд. евро за 2025 г. (прогноза на БНБ) и 103.72 млрд. евро за 2024 г. (данни на НСИ от 7 март 2025 г.).

Информация

