МВР разследва 75 случая на нападения над медици

МВР е разследвало близо 80 случая на нападения над медицински лица от началото на годината досега, стана ясно днес от изказване на заместник-вътрешният министър Тони Тодоров на форум от Националната кампания на Съсловната организация срещу насилието над медици „#ПребориГнева“. Полицейската статистика показва, че за периода от първи януари 2025 г. до 10 септември нападенията са 75. През 2024 г. те са били 99, а година по-рано са регистрирани 96 престъпления от този вид.

Общият брой на регистрираните посегателства срещу медицински специалисти остава обезпокоителен, каза заместник-министърът по време на инициативата „Медици на прицел. Как се лекува болното доверие?“. Той заяви, че институциите и съсловните организации трябва да работят заедно за справяне с агресията над медици. Тодоров увери, че МВР е ангажирано с каузата да се опазят медиците.

По думите на заместник-министъра анализът на сигналите показва тенденция, че нападенията над лекари преобладават в определени региони на страната, като причините за това може да са комплексни. Очертава се и ясен профил на извършителя на подобни посегателства, като това са хора от социално уязвими групи с нисък икономически статус и образователен ценз.

