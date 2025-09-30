Турски гражданин бе хванат да пренася метамфетамин през „Капитан Андреево“

Метамфетамин с общо тегло 850 грама, скрит в пластмасова туба над шасито на товарен автомобил, откриха митническите служители на ГКПП „Капитан Андреево“. От прокуратурата в Хасково уточняват, че са задържали 57-годишен турски гражданин с инициали М. Б. и срещу него е образувано досъдебно производство, като предстои да му се вземе мярка за неотклонение „задържане под стража“.

На граничния пункт е пристигнал товарният автомобил, като шофьорът е декларирал, че превозвал фурми. Превозното средство е пренасочено да премине през проверка, включваща и рентген. При физическата намеса на служителите от Агенция „Митници“ е открита пластмасова туба пълна с кристалообразно вещество, което на полевия тест е реагирало на метамфетамин. Общата стойност на задържания наркотик е над 20 000 лева.



Турският гражданин е задържан за срок до 72 часа.

Четете още: Прокуратурата подхвана измами с жилища „на зелено“ в столицата