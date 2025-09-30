Случаят с подкупните дайяджии е като изваден от филм на Кустурица

Потребители в социалните мрежи се чудят дали, ако служителите на агенция „Автомобилна администрация“ знаеха, че камионите са натоварени с техниката на Роби Уилямс, щяха да искат по-голям рушвет или щеше да ги е страх да поискат?

В случая обаче въпросът е друг: колко шофьори на камиони, които нямат нищо общо със световни музикални легенди и холивудски знаменитости, са тормозени ежедневно да бутат подкупи на корумпирани служители? Също така колко от пострадалите са се оплакали и са придобили такава публичност, че да се реагира веднага?

Концертът на Уилямс бе в неделя на националния стадион „Васил Левски“. За голямото събитие пристигнаха общо 22 камиона, натоварени с техника. Пет от тях са били спрени в района на комплекс „Църна маца“ на входа на София, където при проверка на водачите било обяснено, че имат повреди в тахошайбите и ако не искат да бъдат глобени с по 700 евро, трябва да дадат подкуп.

Двама от шофьорите са платили по 200 лв., а третият – 300 евро. За капак, един от шофьорите нямал пари в брой и нашите хора го пратили до банкомат наблизо. През цялото време комуникацията се водела с помощта на приложението на „Гугъл“ за превод. Така е, който не е учил езици и подкуп не може да си поиска без съвременната техника. Накратко, ситуацията е като във филмите на Емир Кустурица, чийто стил съчетава доста умело абсурд и черен хумор.

Например в „Черна котка, бял котарак“ дребният контрабандист Матко, който живее на брега на Дунав, един ден решава да прекара през границата цял влак, превозващ бензин между Белград и Истанбул, и по този начин да изкара много пари. Във филма се появява и български митничар, който е нещо средно между Бай Ганьо и даяджиите, които рекетираха шофьорите на Роби Уилямс. Нашенецът се свързва с култовата реплика: „Като не става с пари, става с много пари„.

Прокуратурата съобщи в понеделник, че организаторът на концерта е подал сигнала до МВР, а разследващите обявиха, че са действали бързо и двамата служители били арестувани още на следващия ден. Шефът на Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация” Слав Монов пък коментира пред медиите, че това са „стари наследени практики“.

Действията на служителите били грешка, а дали са престъпление – следствието ще покаже. Монов добави, че е имало съмнения за такива корупционни практики и в Перник, но служителите са отстранени от работа, а не са арестувани, тъй като е трудно да се докаже вина в такъв случай.

Това, че рекетът у нас е традиция, не е особен повод за гордост. И не защото се излагаме пред чужденците, а защото порочните практики продължават десетилетия и че е крайно време обществото да притисне институциите да действат изключително сурово срещу тях. Уволнението на двама-трима служители не е решение, ако не последва строг контрол и сурови санкции.

От Европейския транспортен клъстер посочиха, че ако британското посолство не беше оказало натиск и това не бяха няколко от 22-та камиона на Роби Уилямс, тази тема въобще нямаше да стигне до общественото внимание. Подозренията на организацията също така са, че това не би се случило, ако тези служители нямаха „мощен гръб“ зад себе си.

Години наред се водят разговори, че има проблем, при това огромен, но без никакъв резултат. Опасенията на хора от транспортния бранш са, че пак ще се случи както обикновено – всяко чудо за три дни, и престъпните схеми няма да бъдат разследвани.

Всъщност, за да бъде хуморът катранено черен, служителите на агенция „Автомобилна администрация” обявиха, че са в стачна готовност. Аргументът им е, че се уволняват хора, които искат по-високи заплати. Те дори подозират, че случаят с двамата „пострадали“ колеги е режисиран от ръководството на агенцията.

Та какво излиза, взеха парите на екипа на Роби Уилямс, а сега и жертви го играят!