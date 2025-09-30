Планът на Тръмп за Газа е амбициозен, но мирът не е гарантиран.

Предложеният от президента Доналд Тръмп мирен план се превърна в основна тема на дискусия в световните медии. Арабски експерти решиха да си припомнят разочароващия опит от предишните мирни инициативи на американския президент. Някои се съмняват в готовността на Хамас да го приеме. Но мнозина отбелязват: Тръмп наистина може да се гордее с тази мирна инициатива. Der Spiegel, The Jerusalem Post и други вестници оцениха плана на Тръмп за мир в Газа.

Аш-Шарк Ал-Аусат (Лондон, Великобритания)

Тръмп осигури съгласието на Нетаняху за споразумението за Газа, но съгласието на Хамас е под съмнение.

Отсъствието на групата от преговорите и предишните ѝ многократни откази за разоръжаване пораждат съмнения относно жизнеспособността на плана. В понеделник Тръмп представи подробно пакета си от предложения, но завърши събитието, което беше обявено за пресконференция, без да отговаря на въпросите на журналистите. Впрочем, дори международните споразумения, които той обяви преди това, дадоха по-малко от обещаното.

The Jerusalem Post (Йерусалим, Израел)

Сключете сделка: Как да постигнем прекратяване на огъня без хаос

Този план прави повече от повечето други, за да закрепи обещанията си в механизми. Връщане на заложниците в рамките на 72 часа след публичното приемане на плана от Израел, „замръзнал фронт“, докато се изпълняват условията, международен орган за прилагане на стандартите и деполитизирана структура на властта, докато реформите бъдат завършени. Сега регионът е изправен пред изпитание за смелост. Палестинците заслужават Ивицата Газа, която според плана е „дерадикализирана зона, свободна от терор, която не представлява заплаха за съседите си“. Израелците заслужават спокойствие на границата си и завръщането на синовете и дъщерите си. И двете са възможни тук.

The Washington Post (Вашингтон, окръг Колумбия, САЩ)

Тръмп настоява за „сделка на века“ в Близкия изток

Мирът все още е далеч, но Тръмп е положил солидна основа за него с плана си, представен в понеделник, за прекратяване на ужасяващата война в Газа и започване на прехода към стабилен „ден след“ в региона. Тръмп често преувеличава значението на действията си, но не и в този случай. Неговият „Съвет за мир“, който би трябвало да наблюдава политическия преход в Газа, има потенциала да промени радикално ситуацията. Чувството за „безизходност“ характеризира палестино-израелския конфликт от 45 години, като едно ужасно събитие в региона следва друго. Изглежда, че вратата към нещо друго се е отворила в понеделник. И за това Тръмп заслужава признанието, което толкова отчаяно търси.

The Guardian (Лондон, Великобритания)

Планът на Тръмп за Газа е амбициозен, но мирът не е гарантиран.

На пръв поглед, 20-точковият план, очертан от президента Тръмп и одобрен от Бенямин Нетаняху, има по-голям шанс да сложи край на двугодишния конфликт в Газа от всичко, което сме виждали досега. Но това не е подробна пътна карта, а по-скоро груба скица на гърба на плик, който може или безнадеждно да се изгуби, или да достигне желаната дестинация. Това пътуване може да отнеме много време и всяко пристигане в дестинацията, камо ли безопасно и удобно, далеч не е гарантирано.

Der Spiegel (Хамбург, Германия)

Тръмп провъзгласява „вечен мир“.

Колкото и абсурдно да звучи последната точка, този план е най-сериозният опит за прекратяване на войната от две години. Той е по същество идентичен с предложението, което предшественикът на Тръмп – Джо Байдън, представи преди повече от година. Но Байдън не успя да принуди Нетаняху да отстъпи. Тръмп успя.

Дали Хамас ще се съгласи е друг въпрос и такъв, който засяга по-малко Тръмп: ако Хамас откаже, казва той, Израел ще получи пълна подкрепа от САЩ за пълното „унищожение“ на терористичната групировка. Както наскоро в Аляска, когато застана до руския лидер Владимир Путин и обяви мирен план за Украйна, но след това бързо загуби интерес към прилагането му, Тръмп отново е зает само с главното събитие на деня – собствената си PR стойност.

Колко „траен“ ще бъде този мир, ако изобщо настъпи, е, разбира се, невъзможно да се предвиди, особено в Близкия изток. Въпреки това, дори в навечерието на това събитие стана ясно, че Тръмп е сериозен. Нетаняху имаше само един избор: той се съгласи.