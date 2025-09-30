ЕС планира мерки за запълване на пропуските в облагането на пограничните въглеродни емисии

Европейският съюз (ЕС) планира да въведе мерки до края на годината, за да затвори вратичките в една от своите водещи политики в областта на климата и отделянето на вредни емисии, предназначена да спре преместването на цели промишлени сектори в чужбина, докато блокът преминава към по-зелена икономика. Европейската комисия подготвя тристранен пакет за усъвършенстване на своя Механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите (CBAM), твърди запознато с въпроса лице. Планът ще разшири действието му до някои сглобени стоки, като перални машини, ще парира опитите на производителите да заобикалят правилата и ще предостави подкрепа за експортните сектори на общността.

С тези стъпки ЕС дава отговор на ключови опасения от страна на промишлеността и търговските партньори, които твърдят, че таксата за емисиите от въглероден двуокис е твърде лесна за избягване и несправедливо наказва местните износители. Тази седмица държавите членки одобриха промени, които освобождават по-голямата част от малките компании, опростявайки правилата.

Мярката се въвежда в хода на опасенията, че в Европа протичат процеси за намаляване или закриване на индустриални дейности в отделни региони и дори страни под натиска на високите цени на енергията и зеления преход, което според критиците, увеличава разходите на бизнеса.

Германия настоява за разширяване на системата от безплатни разрешителни за емисии на въглероден двуокис, която ще бъде премахната поетапно през следващото десетилетие и заменена със CBAM, за да облекчи индустриалния бранш. Вместо това Брюксел планира да използва приходите от пограничния механизъм за финансиране на експортни кредити за сектори, които са най-зависими от доставката на продукти в чужбина, твърди пожелалия анонимност източник. Системата ще бъде структурирана така, че да отговаря на правилата на Световната търговска организация. Въпреки че таксите ще започнат да се събират от следващата година, първоначално те ще обхващат само малка част от стоките.

Франция заложи по-строги правила за CBAM като условие за подкрепа на амбициозната цел на ЕС да намали емисиите до 2040 г., която лидерите ще обсъдят през следващия месец.

Механизмът за корекция на пограничните въглеродни емисии понастоящем се прилага за стоки, при чието производство се отделят най-интензивно замърсители, като стомана и алуминий. Сегашното намерение на ЕК е да го разшири до определени сектори надолу по веригата, за да спре износа от страните на продукти, произведени с тези материали.

Системата ще се основава на критерии, свързани с търговската активност, като същевременно се гарантира, че тя остава управляема за внос с много компоненти, посочва запознатото с въпроса лице. И допълва, че обхватът няма да бъде разширен до сектори като химическия през тази година, тъй като това изисква по-задълбочен анализ.

Другото притеснение е, че страните биха могли да изпращат по-чисти продукти в ЕС, докато изнасят по-мръсни другаде. Общността обмисля система, която определя стойности на емисиите от въглероден двуокис на национално ниво, като същевременно възнаграждава най-иновативните производители, подчертава добре информираният източник.

Предложенията на Брюксел трябва да бъдат одобрени от държавите членки и от Европейския парламент, което означава, че промените може да не влязат в сила до 2027 година.