Уиткоф ще се оттегли като специален пратеник на президента Тръмп

Макрон, Рубио и Уиткоф обсъждат войната в Украйна в Елисейския дворец

Специалнитя пратеник на президента на САЩ в Близкия изток Стив Уиткоф ще се оттегли до края на годината, съобщава The Times of Israel, позовавайки се на източник.

Уиткоф служи като специален държавен служител, като мандатът му е ограничен до 130 дни с възможност за удължаване. Според източник на The Times of Israel, специалният пратеник се готви да напусне поради вероятния предстоящ край на войната в ивицата Газа.

По-рано израелският премиер Бенямин Нетаняху прие плана на президента на САЩ Доналд Тръмп

за разрешаване на конфликта в ивицата Газа. Хамас, както съобщава Al Jazeera, е получил документа за преглед. Ако страните постигнат споразумение, Стив Уиткоф ще може да „напусне грациозно“, добави източник на The Times of Israel.

