Южният централен район на България е с най-висока смъртност от сърдечно-съдови заболявания в ЕС

Евростат публикува тревожни данни за България – Южният централен район на страната е на първо място в Европейския съюз по смъртност от сърдечно-съдови заболявания. В този регион, който включва областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково, над 66% от всички смъртни случаи се дължат на инфаркти, хипертония и други свързани заболявания. Това е двойно повече от средното за ЕС, където делът е малко над 32% или приблизително всеки трети смъртен случай.

Общо 18 региона в целия Съюз имат нива, при които над половината от смъртните случаи са вследствие на сърдечно-съдови заболявания. Веднага след българския Южноцентрален район се нарежда регион в Югозападна Румъния с приблизително същия тревожен дял – 66%. Извън България и Румъния, само в три района на Унгария, Литва и Латвия сърдечно-съдовите заболявания са причина за повече от половината смъртни случаи.

На противоположния край на класацията са десет региона във Франция, където по-малко от 20% от смъртните случаи се дължат на заболявания на сърцето и кръвоносната система – или под един на всеки пет смъртни случая. Това подчертава значителните различия в здравните резултати и системите за превенция между отделните държави в ЕС.