РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Експерти обсъждат големите проекти в българската енергетика в София

ВАС в Чехия разреши стратегическа енергийна сделка за 18 млрд. долара с Южна Корея

На 30 септември, вторник, от 9.00 часа в хотел „Хилтън“ (зала „Мусала“) в София вицепрезидентът Илияна Йотова ще открие Националната конференция „КОМПАС 2025 – големите проекти в българската енергетика през призмата на геополитиката, националната сигурност и дипломацията“. 

Форумът ще постави основен акцент върху големите проекти в българската енергетика, разглеждани през призмата на геополитиката, националната сигурност и дипломацията, съобщават организаторите на събитието от Института за стратегии и анализи. 

Предвижда се да участват министър-председателят Росен Желязков, министърът на енергетиката Жечо Станков, министърът на финансите Теменужка Петкова и заместник-министърът на външните работи Николай Павлов.

Дискусиите ще обхванат целия спектър на модерната енергетика – от обновяването и дигитализацията на електропреносната и разпределителната мрежа, през внедряването на нови технологии за възобновяема енергия и съхранение, до стратегическата роля на ядрената енергетика и газовата инфраструктура за сигурността и конкурентоспособността на страната. Ще бъдат разгледани и въпросите за регионалната енергийна свързаност, хармонизирането на националните приоритети с европейските политики и привличането на стратегически инвеститори за ключови проекти.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли, че България ще стане част от "европейската стена" срещу дронове?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени