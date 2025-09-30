Експерти обсъждат големите проекти в българската енергетика в София

На 30 септември, вторник, от 9.00 часа в хотел „Хилтън“ (зала „Мусала“) в София вицепрезидентът Илияна Йотова ще открие Националната конференция „КОМПАС 2025 – големите проекти в българската енергетика през призмата на геополитиката, националната сигурност и дипломацията“.

Форумът ще постави основен акцент върху големите проекти в българската енергетика, разглеждани през призмата на геополитиката, националната сигурност и дипломацията, съобщават организаторите на събитието от Института за стратегии и анализи.

Предвижда се да участват министър-председателят Росен Желязков, министърът на енергетиката Жечо Станков, министърът на финансите Теменужка Петкова и заместник-министърът на външните работи Николай Павлов.

Дискусиите ще обхванат целия спектър на модерната енергетика – от обновяването и дигитализацията на електропреносната и разпределителната мрежа, през внедряването на нови технологии за възобновяема енергия и съхранение, до стратегическата роля на ядрената енергетика и газовата инфраструктура за сигурността и конкурентоспособността на страната. Ще бъдат разгледани и въпросите за регионалната енергийна свързаност, хармонизирането на националните приоритети с европейските политики и привличането на стратегически инвеститори за ключови проекти.