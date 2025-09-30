РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Трафикът на ГКПП „Капитан Андреево“ е интензивен на изход за товарни автомобили

блокада-превозвачи-капитан андреево

Трафикът на ГКПП „Капитан Андреево“ е интензивен на изход за товарни автомобили към Турция, съобщават от Министерството на вътрешните работи.

Продължава основният ремонт на българския участък на „Дунав мост“ при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител.

На ГКПП „Оряхово“, вследствие на лоши метеорологични условия /силен порив на вятъра/

фериботната платформа, обслужваща линията Оряхово – Бекет временно е преустановила работа.

Ферибот Оряхово

Същата се намира на българска територия. При подобряване на метеорологичните условия, нормалният ритъм на фериботната платформа ще бъде възстановен, уточняват от МВР.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния.

На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности.

Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска  влизането на външни лица в обекта. Движението е нормално на всички останали гранични преходи с Гърция.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония и със Сърбия. 

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

