Китай спира нови покупки на австралийска руда

Държавният купувач на желязна руда в Китай е наредил на големите стоманодобивни заводи и търговци временно да спрат покупките на всички нови товари австралийска руда от BHP Group, задълбочавайки ценови спор, който заплашва да разклати едно от най-важните търговски партньорства на минния гигант.

Компанията China Mineral Resources Group Co. (CMRG), създадена от Пекин с цел да засили влиянието на страната върху глобалната търговия с желязна руда, е поискала от местните купувачи тази седмица да преустановят покупките на всякакви морски доставки на BHP, деноминирани в долари, съобщават източници, пожелали анонимност.

Това означава, че не могат да се сключват нови сделки, включително за пратки, които вече са напуснали Австралия, където са мините на BHP. Единствената налична руда за търговия на BHP е пристигнала вече в Китай и оценена в юани. Решението е взето след няколко срещи между двете страни от края на миналата седмица, които не са дали резултат, казват източниците.

Китай е най-големият потребител на желязна руда в света, а BHP – най-едрата минна компания на глобуса – един от трите основни доставчици, осигуряващи по-голямата част от суровината за китайските стоманодобивни заводи. През последните години Пекин заявява все по-голяма готовност да използва влиянието си на пазарите на суровини, включително чрез забраните за внос на австралийски продукти по-рано през това десетилетие, както и чрез ограниченията за износ на редкоземни елементи през тази година.

„Би ли направил Китай това преди десетилетие, когато зависеше изцяло от вноса? В никакъв случай“, коментира Том Прайс, анализатор в Panmure Liberum Ltd. Разликата сега е, че търсенето на стомана в Китай отслабва и на хоризонта се задава ново предлагане на желязна руда от гигантската мина Simandou в Гвинея, добавя той.

Новото ограничение представлява ескалация на по-ранната забрана за смесите Jimblebar на BHP от началото на месеца и подчертава решимостта на Пекин да оказва по-голямо влияние върху цените. Създадена преди три години, CMRG има задачата да измести баланса на силите в преговорите от компании като BHP, Rio Tinto Group и Vale SA към огромната китайска стоманодобивна индустрия.

По-ранните лимити също са били затегнати, казват източниците. CMRG е инструктирала заводите да не приемат доставки на Jimblebar на китайски пристанища, както и да не купуват такива товари на спот пазара в юани. Мерките са накарали някои производители на стомана да започнат да променят производствените си параметри, за да използват алтернативни руди.

Фючърсните контракти за желязна руда в Сингапур поскъпнаха с 1.8% – до 105.05 долара за тон. Акциите на BHP поевтиняха с 4.8% в Лондон – най-големият спад от началото на април.

CMRG не е отговорила на запитвания за коментар. Говорител на BHP заяви, че компанията не може да коментира търговски договорености.

