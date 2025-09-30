Очаква се да бъде утвърдено предложение за отдаване на концесия на АМ „Рила“

Предложението за отдаване на магистрала „Рила“ на концесия се очаква да бъде утвърдено утре от Консултативния съвет по концесиите, обяви министърът на транспорта Гроздан Караджов:

„В последствие и с решение на Министерския съвет, такъв е редът по Закона за концесиите, ще влязат в списъка с обекти, подлежащи на концесия. Оттам нататък всеки от ресорните министри ще поеме своите обекти и ще проведе конкурсна процедура за избор на концесионер“, обясни той.

Ако получи одобрение, „Рила“ ще бъде първата магистрала у нас, изградена с пари на частен инвеститор. Той ще получава таксите за ползване на магистралата, за да си възвърне вложенията.

Министърът съобщи, че все още няма кандидати по процедурата за частни жп превозвачи по линиите на БДЖ. Срокът на процедурата изтича през ноември.