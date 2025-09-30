РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Подписахме с Пакистан програма за сътрудничество в областта на културата до 2027 година

Пакистан

В рамките на световната конференция на ЮНЕСКО “MONDIACULT – 2025”, министърът на културата Мариан Бачев и министърът на националното наследство и културата на Ислямска република Пакистан Аурангзеб Хан Кхичи подписаха Програма за сътрудничество за периода 2025–2027 година.

На официалното подписване присъстваха заместник-министърът на културата доц. д-р Тодор Чобанов, консулът ни в Барселона Илиян Вълков и заместник-постоянният представител на България в ЮНЕСКО – Искра Ангелова.

Според подписания документ между двете страни се предвижда засилване на културния обмен между двете държави – участие на артисти, продуценти и експерти в международни фестивали, панаири на книгата, изложби, конференции и семинари.

В приетата Програма са заложени и съвместни инициативи в областта на музеите, археологията, библиотечното дело и опазването на културното наследство.

Ще има и възможности за обмен на делегации, студенти и преподаватели, за превод и издаване на литературни произведения, както и за сътрудничество в борбата срещу незаконния трафик на културни ценности.

“MONDIACULT” е най-голямата световна конференция за културни политики, в която 194 държави работят заедно, за да определят и поемат ангажимент за глобалния дневен ред за културата. Събитието е водещата глобална платформа за диалог и сътрудничество в областта на културните политики.

Организирана от ЮНЕСКО и правителството на Испания, “MONDIACULT – 2025” събирa министри, политици, артисти, учени, граждански организации и млади хора, за да обсъдят ролята на културата за устойчиво развитие.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли, че България ще стане част от "европейската стена" срещу дронове?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени