Подписахме с Пакистан програма за сътрудничество в областта на културата до 2027 година

В рамките на световната конференция на ЮНЕСКО “MONDIACULT – 2025”, министърът на културата Мариан Бачев и министърът на националното наследство и културата на Ислямска република Пакистан Аурангзеб Хан Кхичи подписаха Програма за сътрудничество за периода 2025–2027 година.

На официалното подписване присъстваха заместник-министърът на културата доц. д-р Тодор Чобанов, консулът ни в Барселона Илиян Вълков и заместник-постоянният представител на България в ЮНЕСКО – Искра Ангелова.

Според подписания документ между двете страни се предвижда засилване на културния обмен между двете държави – участие на артисти, продуценти и експерти в международни фестивали, панаири на книгата, изложби, конференции и семинари.

В приетата Програма са заложени и съвместни инициативи в областта на музеите, археологията, библиотечното дело и опазването на културното наследство.

Ще има и възможности за обмен на делегации, студенти и преподаватели, за превод и издаване на литературни произведения, както и за сътрудничество в борбата срещу незаконния трафик на културни ценности.

“MONDIACULT” е най-голямата световна конференция за културни политики, в която 194 държави работят заедно, за да определят и поемат ангажимент за глобалния дневен ред за културата. Събитието е водещата глобална платформа за диалог и сътрудничество в областта на културните политики.

Организирана от ЮНЕСКО и правителството на Испания, “MONDIACULT – 2025” събирa министри, политици, артисти, учени, граждански организации и млади хора, за да обсъдят ролята на културата за устойчиво развитие.