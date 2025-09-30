Денят по диагонал – 30 септември 2025 г.

Минималната работна заплата е една административно определена величина, която, принизена до криворазбрана социална политика, нанася огромни щети на икономиката на страната.

Тя пречи на бизнеса да проявява гъвкавост при намирането на кадри и на практика се намесва грубо при формирането на себестойността на стоките и услугите. Освен това ограничава и възможностите на работниците да увеличат доходите си чрез допълнителна или почасова заетост.

От 8 октомври ще започне налагането на реални глоби на търговците, които нарушават изискванията на Закона за въвеждане на еврото в България. Това стана ясно след заседание, свикано от премиера Росен Желязков. Според правителствената пресслужба, с него приключва адаптационният период, през който институциите само са давали предписания, без да санкционират.

Потребители в социалните мрежи се чудят дали, ако служителите на агенция „Автомобилна администрация“ знаеха, че камионите са натоварени с техниката на Роби Уилямс, щяха да искат по-голям рушвет или щеше да ги е страх да поискат?

В случая обаче въпросът е друг: колко шофьори на камиони, които нямат нищо общо със световни музикални легенди и холивудски знаменитости, са тормозени ежедневно да бутат подкупи на корумпирани служители? Също така колко от пострадалите са се оплакали и са придобили такава публичност, че да се реагира веднага?

Свободата е и в сигурността, че няма да те грабнат от къщи и да те затворят в килия с дървеници за 8 месеца, смята Емил Георгиев

Инициатива „Правосъдие за всеки“ винаги е била е за съвместни действия на демократичния сектор – даваме си сметка, че други организации преследват сходни цели с различни средства. Общите цели са ясни, въпросът е в конкретните посоки. Нужна е добронамереност у всички участници в процеса.

След голямо забавяне и трудности, държавата най-накрая е готова да стартира сайта „Колко струва“. От 30 септември платформата ще публикува ежедневно цените на 101 основни стоки – основно хранителни продукти, лекарства и козметика. Това стана ясно в понеделник от отговора на премиера Росен Желязков, след като „Да, България“ поиска спешно обяснение защо не се спазва Законът за еврото и не се публикуват цените.

Предложеният от президента Доналд Тръмп мирен план се превърна в основна тема на дискусия в световните медии. Арабски експерти решиха да си припомнят разочароващия опит от предишните мирни инициативи на американския президент. Някои се съмняват в готовността на Хамас да го приеме. Но мнозина отбелязват: Тръмп наистина може да се гордее с тази мирна инициатива. Der Spiegel, The Jerusalem Post и други вестници оцениха плана на Тръмп за мир в Газа.

Софийска районна прокуратура е започнала досъдебно производство във връзка с голяма имотна измама с жилища, закупени „на зелено“ в София. Това се е случило след проверка по повод публикации в медиите за сключване на предварителни договори с обещание за закупуване на апартаменти след изграждането им, като в последствие договорите са били развалени, а клиентите са претърпели сериозни имуществени щети.

Хиляди хора се стекоха днес следобед в центъра на София, за да посрещнат националния отбор по волейбол – новите световни вицешампиони. Още от 16:00 часа на площад „Св. Александър Невски“ вървяха прожекции от мачовете на тима на Световното първенство във Филипините, съпътствани от музикална програма. В 17:30 часа започна парадът с открит автобус на „лъвовете“, преминал по улиците на столицата и завършил на площада, където множеството фенове ги приветстваха като истински герои.