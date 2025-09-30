ОПЕК+ планира да ускори връщането на отклонените барели петрол на пазара

ОПЕК+ ще обсъди ускореното прилагане на последния кръг от увеличения на доставките на три месечни транша от по около 500 000 барела на ден, в стремежа си да възстанови пазарния дял, съобщи делегат на предстоящото съвещание на картела на 5 октомври. Саудитска Арабия и нейните партньори ще преразгледат как да върнат с по-бърз темп останалите замразени 1.66 милиона барела на ден когато се срещнат след пет дни, допълни пожелалият анонимност източник. Все още не е взето решение за стратегията и увеличението от около 500 000 барела на ден е една от опциите.

В началото на септември Организацията на страните износителки на петрол и нейните партньори обявиха, че изнасят на пазара много по-малки количества – около 137 000 барела на ден, поставяйки под въпрос колко бързо ще бъде върната останалата част. Според Международната агенция по енергетика, се очертава рекорден излишък на черно злато през следващата година. Въпреки че допълнителните барели ще отворят по-широко ножицата между предлагане и търсене, търговците са се съсредоточили върху факта, че Китай купува големи количества гориво за стратегическите си резерви, предотвратявайки натрупването на запаси на запад.

Делегатите заявиха, че Рияд се стреми да си върне дела на световните пазари, който е отстъпил през последните години на конкуренти като американските шистови компании. Саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман също ще пътува до Вашингтон през ноември, за да се срещне с президента Доналд Тръмп, който призова за по-ниски цени на черното злато.

Въпреки че решението на ОПЕК+ да отвори крановете, независимо че охлаждащото се китайско потребление и изобилните американски доставки оказват известен натиск върху пазарите на суров петрол, цените демонстрират известна устойчивост.

Фючърсите контракти на суровия петрол сорт „Брент“ за доставка през ноември се търгуваха за 67.17 щ. долара за барел в 16.10 ч. българско време на 30 септември. Приблизително на това ниво бяха те непосредствено след обявяването на последния кръг от увеличения на цените от страна на ОПЕК+ през април.