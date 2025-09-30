РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Пенсионерите в страни извън ЕС и без двустранни договори трябва да подават „декларация живот“ всяка година

Лицата, които получават българска пенсия и живеят в държави, с които няма международни договори или европейски регламенти за социална сигурност – например САЩ, Австралия, Япония, Кувейт, Аржентина, Куба, Нова Зеландия и др., са длъжни да подават т.нар. декларация живот всяка година в периода 1 ноември – 31 декември, съобщиха от Националния статистически институт.

Декларацията трябва да е заверена от консулска служба или друг официален орган и може да се подаде лично, по пощата, чрез упълномощено лице или електронно с КЕП/ПИК на НОИ. Промяната е наложена заради липсата на механизми за автоматично уведомяване при смърт в тези държави.

Същевременно нови промени в Наредбата за пенсиите улесняват пенсионерите у нас – те вече могат да получават пенсията си от всяка пощенска станция в населеното място по постоянен или настоящ адрес, без да подават отделно заявление. Заявление е нужно само ако искат да получават пенсията в друго населено място.

