Варшава очаква публичният дълг на Полша да пробие ключов праг

Държавният дълг на Полша ще надхвърли важен праг през 2028 г., което би задействало мерки за строги икономии, усложнявайки усилията на правителството във Варшава да увеличи разходите за отбрана без непопулярни съкращения на социалните помощи. Средносрочната фискална стратегия на кабинета, публикувана на 30 септември, показва, че публичните задължения ще надвишат ключовите 55% от БВП през 2028 г., в сравнение с 52,6%, прогнозирани за следващата година. Това означава, че „пруденциални процедури“ или ограничения на публичните разходи ще влязат в сила от 2030 г., се посочва в документа.

Правителствената задлъжнялост нараства до голяма степен в резултат на харчените от кабинета на премиера Доналд Туск близо 5% от икономическия продукт за отбрана поради войната в съседна Украйна. Полша вече има най-големия фискален дефицит в Европейския съюз след Румъния и скоро може да надмине регионалния си конкурент.

Въпреки че размерът на публичния дълг на Полша спрямо БВП остава сравнително нисък спрямо средния за страните от ЕС, правилата на страната гласят, че ако съотношението надхвърли 55%, това ще предизвика серия от ескалиращи мерки за строги икономии, вариращи от задължително спиране на увеличението на заплатите в публичния сектор до налагане на балансиран бюджет, ако дълговият ръст продължи. Кабинетът на Туск вече е отложил скъпоструващите планове за разходи, а възможността му да прокара увеличение на данъците е възпрепятствана от подкрепяния от опозицията новоизбран президент на страната.

Политическата безизходица беше цитирана през този месец от две водещи глобални рейтингови агенции – Moody’s Ratings и Fitch Ratings – понижили перспективата на кредитната оценка на страната от „стабилна“ на „отрицателна“.

Доходността по базовите 10-годишни полски облигации в местна валута спадна с 5 базови пункта – до 5.46% – на 30 септември, но все още е с 28 точки над априлското си ниво – най-ниското за тази година, въпреки трите намаления на лихвените проценти от централната банка на страната през последните пет месеца.

„Полша трябва да промени икономическия си модел днес, за да продължи да расте и да може да си позволи огромни военни разходи“, каза Рафал Бенецки, главен икономист в ING Bank Slaski SA. И допълва, че „за съжаление, темата за фискалното затягане до голяма степен отсъства от обществения дебат.“

Стратегията за дълга предвижда също емитиране на облигации в злоти, евро и щатски долари, като същевременно делът на продажбите на полски облигации в чуждестранна валута се запазва под 25% от общия размер на емитираните книжа. Очаква се разходите за обслужване на дълга да се увеличат до 2.6-2.7 процента от брутния вътрешен продукт през 2029 г. от 2.2% през 2025-а. Преди месец правителството ревизира тазгодишния фискален дефицит до 6.9% от БВП и заложи понижението му до 6.5% през 2026 година.