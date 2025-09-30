Нови над 1200 заявления са постъпили по проекта „Избирам България“

Нови над 1200 заявления са постъпили в рамките на десет дни по проекта „Избирам България“, който има за цел да върне сънародниците ни от чужбина. Това е заявил министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов пред БНР.

За да получат обаче подкрепа от държавата, кандидатите.трябва да започнат работа у нас.

Инициативата, финансирана по Програмата „Развитие на човешките ресурси“, е част от мерките за справяне с демографската криза у нас, където 24% от населението е над 65 години, т. е. над 1.5 млн. души, а смъртността два пъти по-висока от раждаемостта.

По думите на Гуцанов интересът в Ню Йорк (той бе час от българската делегация за участие в 80-ата сесия на Общото събрание на ООН) е бил голям като много млади и с добри професии българи са искали да разберат как могат да кандидатстват по програмата.