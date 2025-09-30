Главният изпълнителен директор на GSK Ема Уолмсли подава оставка

Втората по големина фармацевтична компания във Великобритания – GSK, обяви оставката на главния изпълнителен директор Ема Уолмсли.

Уолмсли, която пое поста главен изпълнителен директор на GSK през 2017 г., ще се оттегли в края на тази година и ще бъде заменена от главния търговски директор на компанията Люк Милс.

Цената на акциите на GSK наскоро спадна поради спад в производството на обещаващи нови патентовани лекарства и несигурността около вносните мита на САЩ.

Експерти и анализатори бяха изненадани от неочакваната промяна в ръководството на компанията.

Фондовият пазар обаче реагира на новината с покачване на цената на акциите на GSK с приблизително 2.5 процента.

„Назначаването на нов главен изпълнителен директор вероятно ще окаже положително влияние върху пазарните настроения“, цитира Ройтерс анализатори на Bank of America Securities.

Ема Наташа Уолмсли (родена през юни 1969 г.) е британски бизнес директор, която е главен изпълнителен директор на GSK plc от април 2017 година.

Преди GSK тя е работила за L’Oréal в продължение на 17 години и е била неизпълнителен директор на Diageo до септември 2016-а. Уолмсли е и неизпълнителен директор на Microsoft.

През 2023 г. Уолмсли се класира на 15-то място в списъка на Forbes за „100-те най-влиятелни жени в света“.

GSK plc (съкращение от предишното ѝ име GlaxoSmithKline plc) е мултинационална фармацевтична и биотехнологична компания. Създадена е през 2000 г. чрез сливане на Glaxo Wellcome и SmithKline Beecham, което само по себе си е резултат от сливане на редица фармацевтични компании около фирмата Smith, Kline & French. Седалището ѝ е в Лондон, Англия.