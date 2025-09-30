Sony продава акции на стойност 9.5 млрд. долара от финансовото си подразделение

Sony Group е обявила за продажба акции на стойност около 9.5 млрд. долара от финансовия си бизнес, съсредоточавайки се във видеоигрите и другите развлекателни дейности. Акциите на Sony Financial Group бяха регистрирани в Токио в ранните часове в понеделник (29 септември), малко преди планираното отделяне на компанията, което трябва да влезе в сила в сряда (1 октомври), съобщава Wall Street Journal.

„Особено важно е, че чрез отделянето Sony (Financial Group) ще осигури собствен капацитет за набиране на средства, като същевременно продължи да използва марката на групата и да си сътрудничи с нея.“ заяви изпълнителният директор на Sony Хироки Тотоки още през май. Компанията планира да разпредели акциите, които представляват около 84% от бизнеса, обратно към акционерите си под формата на дивиденти.

Според медиите не се предвижда публичното им предлагане. През последните години Sony изведе развлекателния бизнес като основен приоритет, подкрепен от богат каталог видеоигри и продажби на заглавия от трети страни, които помогнаха за удвояването на печалбата през първото тримесечие на финансовата година, приключило през юни. Ръст бе отчетен и в музикалното и филмовото подразделение. Sony Financial обаче отчете загуба.

Компанията очаква печалбата на подразделението да нарасне с 4.1% – до 82 млрд. йени (около 548 млн. долара) и планира след като отделянето приключи да отчита печалба или загуба от акциите на SFGI чрез метода на собствения капитал. Те ще бъдат записвани като оперативен приход или загуба в текущите операции.