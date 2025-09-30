РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Трябва ли да ограничим плодовете заради захарта в тях? Пет плода, които трябва да ядете всяка седмица, за да подобрите здравето си

Според Роб Хобсън, регистриран нутриционист и автор на Unprocess Your Life, пет обикновени плода от супермаркета могат да донесат много ползи за здравето.

Американски изследователи установили, че хора, които ядат манго ежедневно, имат по-добър контрол върху кръвната захар и по-малко телесни мазнини в сравнение с тези, които хапват по-нискозахарни закуски.

Диетолози казват, че въпреки модните думи като „суперхрана“, поставяни пред някои плодове и зеленчуци, всички те са богати на хранителни вещества.

И все пак не ядем достатъчно.

Данни показват, че само една четвърт от мъжете във Великобритания и около три от всеки десет жени достигат препоръчителните „пет плода на ден“ – минималното количество за добро здраве и превенция на болести.

Ябълки

Ябълката отдавна е доказала, че е малка, но могъща. Богата е на флавоноиди – растителни съединения с мощни противовъзпалителни свойства, които подпомагат здравословното остаряване.

Изследвания показват, че три ябълки на ден намаляват риска от физически упадък и психични проблеми с до 15%. Друго проучване доказва, че две ябълки дневно свалят „лошия“ холестерол с почти 4%.

Хобсън препоръчва ябълките да се ядат цели и необелени, защото фибрите и антиоксидантите се съдържат основно в кората. Сурови запазват витамин C, а комбинирани с протеин или мазнина (например ядково масло или сирене) стабилизират енергията.

borovinki

Боровинки

Всички горски плодове съдържат витамин C, фибри и антоцианини, но боровинките се свързват със значително по-нисък риск от сърдечни заболявания и диабет тип 2.

Те подобряват чувствителността към инсулин, а колкото по-тъмносини са, толкова повече антиоксиданти съдържат. Най-добре е да се консумират цели – пресни или замразени.

Комбинирани с овес или кисело мляко, осигуряват фибри, протеини и пробиотици.

krushi

Круши

Крушите работят почти по същия начин като ябълките – богати са на разтворими фибри и растителни съединения, които намаляват риска от диабет тип 2.

Ядени сурови и с кората, те дават максимум фибри и хранителни вещества, а освен това хидратират. Могат да се комбинират с гръцко кисело мляко или ядки за повече протеин и полезни мазнини.

plod plodove nar

Нар

Семената на нара (арили) съдържат уникални съединения – елагитанини, които забавят покачването на кръвната захар след хранене.

Най-добре е да се ядат пресни семена, защото съдържат и фибри, и антиоксиданти. Чистият сок може да се пие в малки количества, но е по-добре да се консумира заедно с храна.

Семената от нар вървят чудесно със салати от бобови или зърнени храни, като витамин C подпомага усвояването на желязото.

Чай, горски плодове и други богати на флавоноиди храни могат да ви помогнат да остарявате по-здравословно

Малини

Малините са с необичайно високо съдържание на фибри и ниско количество захар – около 4 г на 100 г, в сравнение с 11 г в ябълка.

Те забавят освобождаването на захар в кръвта и повишават чувствителността към инсулин.

Най-добре е да се ядат пресни или замразени, а не под формата на сладка или сосове със захар.

Комбинацията им с овес, семена или кисело мляко осигурява мощен ефект за ситост, червата и усвояването на желязо.

