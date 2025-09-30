РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Български учен е сред най-влиятелните биотехнолози в света

милен георгиев

Проф. Милен Георгиев е отличен в топ 1% сред най-влиятелните биотехнолози в света. Постижението на проф. Георгиев, който е ръководител на научни структури в Център по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ) и Българска академия на науките (БАН), бе официално обявено от Станфордския университет в тазгодишната класация за най-добри учени в света “Stanford University World’s Top 2% Scientists List”.

Класацията се изготвя спрямо глобална база данни за автори и стандартизирани индикатори. Това, което отличава класацията на Станфордския университет, е фактът, че учените се оценяват не само по общия брой цитирания, но и чрез комбинирани метрики – индикатори, които отчитат реалния принос на автора, включително позицията му в публикациите и съ-авторските корекции. Измерва се както приносът през цялата кариера, така и настоящата активност на изследователи от цял свят в 22 научни области и 174 дисциплини.

В дисциплината “Биотехнологии” Станфордският университет тази година отличава представители от научни центрове в САЩ, Китай, Великобритания, Германия, Индия, Япония, Израел, Швейцария, Сингапур и други.

Проф. Милен Георгиев е първият и единствен изследовател от България,

удостоен с признанието да е в топ 1% в тази категория.

Основните критерии, по които се оценяват учените в класацията, са висок брой цитирания (публикациите на съответния учен трябва да бъдат цитирани от колеги в световен мащаб), съществен принос като основен автор (приоритет се дава на цитиранията, когато изследователят е самостоятелен автор, първи автор или последен автор), устойчивост и високо ниво на научна продукция, публикации в престижни международни списания, участие в значими проекти с международно сътрудничество, участие в рецензии и научни комитети и др.

Проф. Милен Георгиев е част от изследователския екип, сформиран от проф. Цанко Гечев,

който през 2015 г. основава първия български Център за върхови научни постижения – ЦРСББ. Изследователската дейност на проф. Георгиев е с фокус върху дълголетие, затлъстяване и фотостареене чрез биосинтез на биологично-активни вещества, разработване на биотехнологични подходи за устойчива биопродукция, метаболомика, метаболитно профилиране и молекулярна фармакология. Проф. Георгиев е публикувал над 200 научни статии в  международни издания с висок импакт фактор, изнесъл е над 70 лекции в 25 държави, автор е на 13 глави от книги, има общо над 10 000 международни цитирания, h-index 53 (Google Scholar) и 47 (Scopus) и от тази година е съредактор на престижното издание Phytomedicine. 

„Това признание е резултат от дългогодишните усилия на изследователските екипи, които имам честта да ръководя в ЦРСББ и БАН и за мен ще е сбъдната мечта, ако някой ден видя някой от моите по-млади колеги в тази класация. Биотехнологиите са динамична и изключително перспективна научна област, която предлага решения на глобални проблеми“ , изтъква проф. Милен Георгиев. „Светът изпитва сериозен недостиг на кадри, а именно тук се крие бъдещето на иновациите. Затова с колегите в ЦРСББ положихме много усилия през 2021 г., за да бъде институтът акредитиран за обучение на докторанти в професионално направление “Биотехнологии”. Това отличие както за мен, така и за всички български колеги, включени в класацията, е признание за България и доказва, че българската наука е фактор в световния научен диалог”, казва проф. Милен Георгиев.

