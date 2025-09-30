SpaceX планира нов тестов полет на Starship на 13 октомври

SpaceX планира още едно тестово изстрелване на ракетата-носител, носеща прототипа на Starship, за 13 октомври. „11-тото тестово изстрелване на Starship се подготвя за понеделник, 13 октомври“, се казва в изявление на компанията на уебсайта ѝ. Изстрелването от стартовата площадка Starbase в Тексас е насрочено за 18:15 ч. местно време.

SpaceX възнамерява да надгради успеха на 10-тото тестово изстрелване, което се проведе в края на август. Планирано е ракетата-носител да се разтовари от меко кацане в Мексиканския залив. Космическият кораб ще трябва да разположи отново осем симулирани комуникационни спътника Starlink от товарния си отсек и да запали отново двигателя Raptor. Компанията също така планира да тества подобрения, насочени към евентуално връщане на прототипа на стартовата площадка. Някои от термичните панели на космическия кораб ще бъдат отстранени за стрес тестове по време на повторно влизане в земната атмосфера. Очаква се прототипът да се разтовари на определено място в Индийския океан.

На 15 март главният изпълнителен директор на SpaceX Илон Мъск обяви, че

ще изстреля Starship, носещ хуманоидния робот Optimus, към Марс в края на 2026 година.

Той заяви, че ако полетите на робота до Марс са успешни, кораби с хора могат да бъдат изстреляни през 2029 година. Крайната цел на Мъск е да създаде самодостатъчен град на Марс в рамките на 20 години.

Според плановете на разработчика, космическата система Starship ще бъде многофункционална и ще може да се използва в различни версии за пилотирани полети в ниска околоземна орбита, изстрелвания на спътници и мисии до Луната и Марс, както и до по-далечни небесни тела.

Многократно използваемият

Super Heavy бустер и космическият кораб Starship са проектирани да кацат вертикално на Земята.

Според настоящия проект, общата височина на космическия кораб е 121 метра (включително космическия кораб на 50 метра и бустера на 71 метра), с диаметър 9 метра и товароносимост от 100-150 тона.