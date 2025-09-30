Началници в ИААА са принуждавани да събират подкупи

Началници в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА) са упражнявали натиск върху служители да събират подкупи. Това заяви транспортният министър Гроздан Караджов в ефира на обществената телевизия по повод ареста на двама бивши служители на агенцията, обвинени в искане на подкуп от шофьори на камиони, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс.

Министърът обеща да предостави повече подробности по случай, в който служители на ИААА са заявили, че са били принуждавани от началниците си да взимат подкупи. Според него това е единственият случай по време на мандата му, при който сигналът може да бъде предаден на прокуратурата или ГДБОП, тъй като служителите официално са го подкрепили с подписите си.

По думите на Караджов в ИААА съществува „системна корупция“. По време на мандата му са били уволнени 7 служители, срещу които е имало сигнали за изнудване. Въпреки това, те не са предадени на съд, тъй като подалите сигналите не са се съгласили да ги подпишат официално.