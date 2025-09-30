Спецзвеното на МВР и прокуратурата отчете успех в борбата с дрогата

Специализираното междуведомствено звено между прокуратурата и МВР за разследване на престъпленията, свързани с дрога, се похвали с близо 900 разследвания. Според данните на звеното, само през август прокуратурата е провела 829 разследвания, свързани с наркотици, като са задържани 921 души. През юли задържаните са били 785.

Открити са 23 650 кг канабис и 170 кг марихуана, разкритите лаборатории за производство и отглеждане на наркотици през август са 55, а през юли – 40.

През август са били унищожени близо 2 тона канабис. Около 890 от растенията, с общо тегло около 1725 килограма, са били засадени в две обособени ниви в гориста местност в землището на село Бельово, община Сандански, а 61, с общо тегло 70 килограма, са намерени в обособена нива в землището на село Чурилово, община Петрич.