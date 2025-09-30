Сулев оправдан за обвинението и ареста на Пепи Еврото

Оправдателна присъда на първа инстанция постанови Софийският градски съд по делото срещу прокурора Константин Сулев, подсъдим за повдигнато обвинение срещу Петьо Петров – Еврото, за да угоди на бившия главен прокурор Иван Гешев. Според обвинителния акт Сулев е извършил престъпление по служба, като привлякъл Петров като обвиняем за принуда, без да има достатъчно доказателства, както и че е постановил задържането му за 72 часа. Сулев беше обвинен и за това, че сторил същото и по отношение на близкия до Еврото Кристиян Христов веднага след обявената от него пресконференция в защита на фамозния съдебен брокер.

Сулев образувал делото срещу Петров след посещение на бившия районен прокурор на София Невена Зартова в кабинета на Гешев. След това Зартова се самосезирала по публикация в медия с прословутата снимка пред ресторант „Осемте джуджета“, на която Петров се здрависва дружески с тогавашния заместник на Гешев Борислав Сарафов и жена му. Установено било още, че делото не е трябвало въобще да бъде наблюдавано от районната, а от градската прокуратура заради твърдения за замесени магистрати.

В обвинението се твърди още, че разследването било водено целенасочено в определена посока, свързана със събиране на данни за магистрати, като по него били давани и устни разпореждания, за да се дискредитират определени лица от съдебната система. Най-вероятно тъкмо това е преляло чашата на поносимост към подобно посегателство над съдебното задкулисие, в което Петьо Еврото е администрирал задкулисните поръчки към магистрати.

Да се допусне обаче осъждане на Сулев е също опасно, тъй като нарушава принципа на недосегаемост в съдебната система. Затова делото срещу Сулев беше прекратено в съда с мотива, че описаните в обвинителния акт деяния изобщо не са престъпления – той е действал като орган на власт, а не като длъжностно лице, поради което не е извършил длъжностно престъпление. Определението за прекратяване на делото беше потвърдено от апелативния съд, но временният главен прокурор Борислав Сарафов поиска възобновяване, понеже прокуратурата била лишена от възможността да защити обвинителната си теза.

Аргумент, който Върховният касационен съд уважи, за да се стигне до сегашната предизвестена оправдателна присъда, след като наблюдаващият прокурор поиска условно наказание 2 години лишаване от свобода с 5 години изпитателен срок плюс забрана за заемане на магистратска длъжност. Съдебният състав се мотивира, че съгласно Конституцията магистратите не носят отговорност за техните служебни действия при осъществяване на съдебната власт, освен ако извършеното от тях не е умишлено престъпление от общ характер. А такова Сулев не бил извършил според доказателствата по делото.

Така Сулев напредва към поредно дело за обезщетение срещу органа, в който работи. Той вече осъди прокуратурата за нанесени му имуществени и морални заради след провала по делото срещу него за кражба на ток и сводничество. На втора инстанция получи 1/10 част от исканите 350 хил. лв., като повдигнатите му обвинения бяха твърде екзотични.

Наказателното производство беше за монтирано в електромера на новозакупения му апартамент в столицата допълнително устройство, намалило месечните показатели за ток с над 80 % в продължение на повече от година. Обвинението не беше обаче доказано заради пропуски в събирането на доказателствата, както и ненадеждният основен свидетел срещу подсъдимия.

По другото обвинение – за сводничество, пък прокуратурата се отказа да го поддържа още на първа инстанция. Според разследващите по него Сулев предложил на жена да върне дълга си към него във вид на секс с трима негови приятели. Оказа се обаче, че жената не е в състояние да дава показания заради тежка наркотична зависимост, довела до ограничен мисловен процес.