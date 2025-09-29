Мирът в Газа е по-близо от много близо, обяви Доналд Тръмп

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви тази вечер, че мирът в ивицата Газа е „по-близо от много близо“, защото израелският премиер Бенямин Нетаняху е приел плана от 21 точки за прекратяване на войната.

Тръмп изказа благодарност и на Нетаняху, и на арабскте държави, които са допринесли за съставянето на мирния план. „Остава само „Хамас“ да се съгласи и войната ще спре незабавно“, каза американският президент и предупреди, че „ако не го направят, Израел ще има пълната подкрепа на Съединените щати да унищожи групировката“.

При положителен отговор от „Хамас“ и освобождаване на всички заложници се предвижда 72 часа по-късно Израел да започне поетапно да изтегля силите си от Газа. Насилствено прогонване на палестинците от ивицата не стои на дневен ред. Границите на Газа ще бъдат отворени за хуманитарна помощ и за инвестиции.

Новото правителство там, според плана, ще бъде съставено от палестинци и от международни експерти. Тръмп потвърди, че един от тях ще е бившият британски премиер Тони Блеър. А арабските държави ще имат ключова роля за демилитаризацията на Газа.