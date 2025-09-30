Президентът Тръмп ще направи изявление в Белия дом на 30 септември

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще направи изявление от Овалния кабинет на Белия дом във вторник, 30 септември. Темата на планираното съобщение не е разкрита. Това се посочва в график, публикуван от пресслужбата на ръководителя на администрацията във Вашингтон.

„Президентът ще направи изявление в 11:00 ч. (18:00 ч. българско време)“, гласи графикът.

Според него, президентът Тръмп ще направи изявлението малко след завръщането си в Белия дом от среща в Куантико, Вирджиния, на която присъстват военният министър Пийт Хегсет и стотици американски генерали и адмирали.