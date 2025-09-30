От днес държавният сайт „Колко струва“ ще ни показва цените на 101 продукта

След голямо забавяне и трудности, държавата най-накрая е готова да стартира сайта „Колко струва“. От 30 септември платформата ще публикува ежедневно цените на 101 основни стоки – основно хранителни продукти, лекарства и козметика. Това стана ясно в понеделник от отговора на премиера Росен Желязков, след като „Да, България“ поиска спешно обяснение защо не се спазва Законът за еврото и не се публикуват цените.

Създаването на сайта kolkostruva.bg доведе до напрежение между бившия ръководител на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мария Филипова и шефа на НСИ доц. Александър Александров. Филипова обвини Александров, че отказва да одобри списъка с продуктите, чиито цени ще се публикуват. От НСИ отговориха, че не носят отговорност за одобрение на такъв списък и това е задължение изцяло на КЗП.

Впоследствие стана ясно, че управляващото мнозинство планира със закон да смени ръководството на НСИ.

Накрая бе уточнено, че сайтът ще показва ежедневно цените на 101 стоки. От страна на бизнеса обаче имаше критики, че указанията на КЗП са неясни. В тях първоначално се посочваше, че цените ще се публикуват след Нова година, но също така се позоваваха на Закона за въвеждане на еврото. В понеделник обаче премиерът Росен Желязков обяви, че стартирането на платформата ще е още на 30 септември.

Продуктите в държавния сайт ще се показват в 16 категории: хляб и зърнени продукти, варива, месо и месни продукти, риба и рибни продукти, млечни продукти, масла и мазнини, плодове, зеленчуци, захарни изделия, други хранителни продукти, детски храни, кафе, чай, вода, безалкохолни напитки, както и алкохол и цигари, лекарства, хигиена и козметика.

Желязков информира, че след уточняване на всички изисквания на Комисията за защита на потребителите (КЗП) и съгласуване със заинтересованите страни – Министерството на икономиката и индустрията, Националния статистически институт, търговските вериги и техните асоциации, порталът е реализиран в началото на септември.

На 9 септември е осигурен публичен достъп до модула, достъпен на адрес https://kolkostruva.bg, и е започнал тестов период за интеграция между веригите и системата. До момента достъп до тестова среда са получили 35 търговски вериги, включително аптеки, като първите тестови данни са подадени на 12 септември. За успешното протичане на тестовете екипът на Информационно обслужване е оказвал съдействие на КЗП и търговските вериги. Разработени са и публикувани помощни материали – често задавани въпроси и ръководство за работа със системата.

На 25 септември е предоставена информация на КЗП за преглед на заредените данни, а на 29 септември част от веригите са потвърдили готовност за публикуване в продукционна среда.

Порталът е напълно функционален и в готовност да приема данни от търговските вериги, се посочва още в отговора на министър-председателя.