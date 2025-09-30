В Бургас са въведени в експлоатация два ключови ВиК обекта на стойност над 412.2 млн. лева

В Бургас в експлоатация са въведени два ключови ВиК обекта по Интегрирания воден проект – Фаза 2 на стойност над 412.2 млн. лева, съобщават днес от „Министерството на околната среда и водите“. Финансирането е по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. на Европейския съюз. От общата стойност на проекта 280.5 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ, осигурена от програмата.

На символична церемония днес в Бургас бяха открити реконструираните водоснабдителни и канализационни мрежи в районите „Бургас – Изток“ и „Бургас – Запад“.

Така общо над 141 676 жители и гости на Бургас вече се възползват от подобреното водоснабдяване и по-малките загуби във водопреносната мрежа. Благодарение на новата канализационна система над 142 076 еквивалент жители ще бъдат обслужвани при пълно съответствие с европейските изисквания за пречистване и заустване на отпадъчните води.

Това е най-мащабният инфраструктурен проект по приоритетна ос „Води“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., който предвижда мерки за изграждане на нова и реконструкция на съществуваща ВиК инфраструктура в 13 агломерации – Бургас, Несебър, Поморие, Созопол, Приморско, Обзор, Айтос, Карнобат, Царево, Китен, Черноморец, Сарафово и Лозенец.

Обект „Бургас – Изток“ обхваща кварталите Изгрев, Зорница, Централна градска част, Акации и Победа. В рамките на проекта са реконструирани 12.6 км от съществуващата водопроводна мрежа, изградени са 1.9 км нови съоръжения и са обновени 1.3 км канализационна мрежа.

Обект „Бургас – Запад“ включва кварталите Долно Езерово, Лозово, Северната промишлена зона и комплекс Славейков. В този район са реконструирани 12.7 км водопроводна мрежа, обновени са 3.7 км канализация и са изградени още 14.3 км нова канализационна инфраструктура. Строителните дейности приключиха през юли 2025 година.