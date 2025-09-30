РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

В Бургас са въведени в експлоатация два ключови ВиК обекта на стойност над 412.2 млн. лева

ВиК Бургас

В Бургас в експлоатация са въведени два ключови ВиК обекта по Интегрирания воден проект – Фаза 2 на стойност над 412.2 млн. лева, съобщават днес от „Министерството на околната среда и водите“. Финансирането е по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. на Европейския съюз. От общата стойност на проекта 280.5 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ, осигурена от програмата.

На символична церемония днес в Бургас бяха открити реконструираните водоснабдителни и канализационни мрежи в районите „Бургас – Изток“ и „Бургас – Запад“.

Така общо над 141 676 жители и гости на Бургас вече се възползват от подобреното водоснабдяване и по-малките загуби във водопреносната мрежа. Благодарение на новата канализационна система над 142 076 еквивалент жители ще бъдат обслужвани при пълно съответствие с европейските изисквания за пречистване и заустване на отпадъчните води.

Това е най-мащабният инфраструктурен проект по приоритетна ос „Води“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., който предвижда мерки за изграждане на нова и реконструкция на съществуваща ВиК инфраструктура в 13 агломерации – Бургас, Несебър, Поморие, Созопол, Приморско, Обзор, Айтос, Карнобат, Царево, Китен, Черноморец, Сарафово и Лозенец.

Обект „Бургас – Изток“ обхваща кварталите Изгрев, Зорница, Централна градска част, Акации и Победа. В рамките на проекта са реконструирани 12.6 км от съществуващата водопроводна мрежа, изградени са 1.9 км нови съоръжения и са обновени 1.3 км канализационна мрежа.

Обект „Бургас – Запад“ включва кварталите Долно Езерово, Лозово, Северната промишлена зона и комплекс Славейков. В този район са реконструирани 12.7 км водопроводна мрежа, обновени са 3.7 км канализация и са изградени още 14.3 км нова канализационна инфраструктура. Строителните дейности приключиха през юли 2025 година.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли, че България ще стане част от "европейската стена" срещу дронове?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени