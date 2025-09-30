7% от българските медици са ставали жертва на физическа агресия

Седем процента от българските медици са ставали жертва на физическа агресия по време на работа, а повече от половината от тях са се сблъсквали с вербална агресия от страна на пациенти.

Това показва социологическо проучване, направено сред 800 лекари и медицински сестри по поръчка на Българския лекарски съюз (БЛС). Друго проучване сред обществеността сочи, че над 40 процента от хората смятат, че в някои случаи лекарите са виновни за проявената спрямо тях агресия.

За да се стигне до агресия, има грешки и при лекарите, и при пациентите, смята доктор Димитър Бакалов, който работи в Спешното отделение на многопрофилната болница в Пазарджик. Ежедневно оттам преминават много пациенти. Не всички са спешни, а напрежението идва от преценката кой да бъде прегледан пръв:



„Няма как инфаркт да чака някой, който от 3 дена кашля и се започва – вие вътре кафета ли пиете, какви сте вие вътре, защо не ме приемате, аз отвънка ще умра, значи той 5 дена кашля обаче сега в тия 5 минути ще умре“, обясни лекарят.



Според проучването сред медиците най-честите причини за агресия от страна на пациенти са липсата на уважение и емоционалният стрес. Другото проучване показва, че 80% от хората смятат, че лекарите са длъжни да реагират на момента, а половината очакват медиците да знаят всичко. Според доктор Бакалов обществото трябва да разбере, че колегите му работят на високи обороти.



„Наистина даваме – колкото можем, толкова. Няма как да бъдем хвърковатата чета и всички да минават за 5 минути“, каза той.



Проучванията са част от кампанията на Лекарския съюз под наслов „Пребори гнева“.