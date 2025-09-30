РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Готови са цените за регистъра на арбитражите

Допълнение на Тарифа № 1 към Закона за държавните такси, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието, регламентира таксите за предоставяне на услуги от Регистъра на арбитражите. Публикуваните за обществено обсъждане текстове са в изпълнение на последните промени в Закона за международния търговски арбитраж, чието ново наименование е Закон за арбитража. В него беше предвиден електронен регистър и по-строги правила за връчването на книжа и призоваването на страните.

Определените размери на таксите за услугите в регистъра на арбитражите едва ли ще спрат обаче сами по себе си незаконните практики. Най-високата е за вписване на постоянна арбитражна институция – 1000 лв. Цената на вписване на промени в обстоятелствата е 100 лв., на заличаването – 50 лв., а за издаване на удостоверение, писмена справка и заверено копие на хартиен носител ще се плаща по 20 лева.

