„Шелли Груп“ ЕД влиза на пазара на умни домове в Бенелюкс, оценяват на 2.7 млрд. евро

„Шелли Груп“ ЕД, доставчик на IoT решения и решения за сградна автоматизация, разширява географското си присъствие, като създава регионален екип за региона на Бенелюкс, съобщават от компанията.

Тази стъпка води до последователно изпълнение на стратегията на компанията за засилване на присъствието си на икономически атрактивните европейски пазари, като се възползва от нарастващото търсене на интелигентни решения за автоматизация на дома. Туан Хюисман, експерт в бранша с опит в международните продажби, е назначен за Регионален мениджър за региона на Бенелюкс. Базиран в Нидерландия, той ще ръководи региона с екипа си от четирима души. Преди това Хюисман е заемал длъжността Директор по продажбите в Athom B.V., компанията, стояща зад платформата за умни решения за домове Homey. Там той ръководи специализиран екип и е отговарял за развитието на продажбите както на B2B, така и на B2C пазарите.

С опита си в международните продажбени стратегии, управлението на партньори и ръководенето на екипи,

Хюисман ще играе ключова роля в стимулирането на растежа на Shelly в региона на Бенелюкс

и в укрепването на позицията на дружеството в сегмента на професионалния пазар.

Туан Хюисман, Регионален мениджър към „Шелли Груп“ ЕД за региона Бенелюкс, отбелязва, че държавите, част от региона на Бенелюкс, са пионери в областта на цифровизацията и интегрирането на енергийно ефективни технологии. „Радвам се да продължа развитието на този пазар заедно с Shelly, да разширявам мрежата ни от партньори и инсталатори и да предоставям решения на клиенти, които съчетават комфорт, сигурност и устойчивост. Професионалният сегмент, в частност, има огромен потенциал. С иновативни продукти и пряка подкрепа за професионалните партньори, ние се стремим да окажем силно влияние в тази област.“

Според Волфганг Кирш, изпълнителен директор на „Шелли Груп“ ЕД,

с Туан Хюисман фирмата печели експерт в бранша, който познава пазара на Бенелюкс отблизо.

„Неговият опит в разработването на търговски и инсталаторски партньорски мрежи е безценен за нас. Уверени сме, че той ще успее да стимулира разширяването на Shelly в региона и да укрепи още повече сегмента на професионалния пазар в цялата Група.“

Според пазарното проучване на Statista,

пазарът за умни решения за домове в Бенелюкс се очаква да достигне приблизително 2.7 милиарда евро

през 2025 година. Между 2025 и 2027 г. се прогнозира годишен ръст от около 9-11 процента. Пазарът се движи силно от нарастващото търсене на свързани и енергийно ефективни решения в частните домакинства и малките предприятия. Особено внимание се обръща на интегрирането на устройства за интелигентни домове с цел повишаване на комфорта, сигурността и енергийните икономии. До 2027 г. се очаква над 40% от домакинствата в региона на Бенелюкс да използват поне едно интелигентно устройство. Това развитие се подкрепя от продължаващата дигитализация, повишаващата се осведоменост за устойчивостта и широката гама от достъпни решения за интернет на нещата (IoT).

Високата степен на приемане на технологиите за интелигентни домове в региона на Бенелюкс

се насърчава допълнително от политически мерки и целеви програми за субсидии. Регионът на Бенелюкс е сред най-динамичните икономически райони в Европа. Между 2004 г. и 2022 г. Белгия, Нидерландия и Люксембург отбелязват кумулативен растеж на БВП от около 55%, което съответства на среден годишен растеж от около 2 на сто. За сравнение, средната стойност за държави от Еврозоната достигна само около 1.2% годишно за същия период, което подчертава Бенелюкс като стабилен и устойчив икономически регион.

Това силно икономическо развитие създава благоприятна среда за инвестиции в иновативни технологии като интелигентни сгради и IoT. Особено в градовете и големите урбанизирани райони растежът на интелигентните сгради и IoT решенията се ускорява чрез държавни субсидии и европейски инициативи, подкрепени от високи нива на инвестиции и нарастващо търсене както от сектора на недвижимите имоти, така и от индустриалния сектор.

Акциите на „Шелли Груп“ се търгуват на „Българска фондова борса“ от декември 2016 г. и на Франкфуртската фондова борса от ноември 2021-а. От началото на годината акциите на „Шелли груп“ на БФБ летят нагоре след като в началото на януари бяха по 34.8 евро за един брой, а днес са цените са на стойност 52 евро. Така пазарната капитализация на дружеството достига 947 850 732 евро (или 1 853 834 897).