Асен Василев: Обедняването не се дължи на външни фактори, а на лошо управление (част 1)

През 2024 г. инфлацията беше 2%, в момента е над 5%, икономика не се прави с лафки и касички, смята Асен Василев

Кабинетът тегли външни кредити, които надвишават поетите задължения общо за предходните три години. Сред тях има едни 9 млрд., отредени за касичките на Пеевски – 4 млрд. за ББР, 1,5 млрд. влизат в БЕХ, останалите тепърва ще видим къде ще се налеят, но е ясно, че ще бъдат насочени към държавни предприятия, където парите лесно изчезват.

Цените бяха изпуснати административно. Токът скочи с 13% – повече, отколкото по време на цялата енергийна криза. Водата скочи с 20%, с толкова се вдигнаха и студентските такси, екотаксите пък оскъпиха всички електроуреди. Да не пропуснем и тол системата. Всичко това няма как да не се отрази на общата инфлация.

Когато бях финансов министър през 2024 г. инфлацията беше 2%, в момента е над 5% – две пъти и половина по-голяма и то заради административни грешки, а не поради външни причини и обстоятелства.

За да започне бизнесът да плаща европейски заплати, той трябва да премине не през лафки, а през конкуренция и високи технологии.

Битката за държавата не е тактическа, а стратегическа. Вече сме интегрирани изцяло в ЕС, въпросът е кога ЕС ще влезе изцяло у нас.

Няма богата държава, без справедливост и свобода.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, бивш вицепремиер и министър на финансите.

Още от интервюто:

Какви екипни и същностни промени настъпиха в ПП „Продължаваме промяната“ след Общото събрание на партията в края на септември?

Кои нови лица виждаме на „витрината“ на „Продължаваме промяната“?

Взема ли курс „Промяната“ към незабавни предсрочни парламентарни избори?

Каква е политическата стратегия на ПП в периода до президентските избори през есента на следващата година?

Къде са корените на актуалната инфлация?

Докъде отскочи линията на бедността за една година?

